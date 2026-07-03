Familiares y allegados despidieron a Candela, la adolescente que fue asesinada en un enfrentamiento entre narcos

Familiares y conocidos de Candela Urquiza, la adolescente de 14 años que fue asesinada en un enfrentamiento entre bandas narco en La Matanza, se despidieron de la joven tras su trágico final. Con fuertes pedidos de justicia, los allegados de la menor recordaron sus mejores cualidades y compartieron fotos de la víctima, que estaba pronta a festejar su fiesta de quince.

El crimen ocurrió el jueves último por la tarde, cuando Candela caminaba junto a Blanca Urquiza, su madre de 50 años, por las calles del límite entre las localidades de González Catán y Virrey del Pino, cerca del kilómetro 35 de la ruta 3.

Dos integrantes de una de una banda narco llegaron a una casa situada en Cabot al 6700 en una camioneta Ford Ecosport blanca y abrieron fuego contra la vivienda donde, según los vecinos, funcionaba un búnker de venta de drogas.

Candela se estaba preparando para su fiesta de 15 Facebook

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del crimen: Candela caminaba de la mano de su madre cuando se escucharon los disparos y ambas empezaron a correr. Mientras se alejaban, una de las balas impactó en la cabeza de Candela, que cayó a la vereda y falleció en el momento.

Su madre siguió corriendo por unos segundos, hasta que distinguió que la joven no estaba junto a ella. Al volver a buscarla, recibió un disparo en el cuello. La mujer permanece internada en estado grave en el Hospital Simplemente Evita.

Mataron a una nena de 14 años que quedó en medio de un enfrentamiento entre bandas de narcos

El mensaje de los allegados

A través de Facebook, la familia expresó su dolor e indignación por el asesinato. “Mi morocha hermosa, nos dejaste con el alma destrozada. No hay consuelo con este gran dolor. ¿Por qué justo a vos? Si solo tenías 14 añitos. Y a meses de tus 15 años y estos hdrmp te arrebataron la vida", escribió su tía Daiana.

“Toda una vida por delante tenías. Muchas cosas para vivir, mi reina. Ahora quién me va a decir cuando pase por tu casa ‘Hola, tía’. Tía y La Sheki. Mandale mucha fuerza a tu papá, hermanos y toda la familia. Volá alto, mi reina, que Dios te tenga en la gloria. Mi hermosa Cande”, expresó la mujer.

También anunció a través de sus historias que familia, amigos y vecinos iban a manifestarse en Atalaya y Cabot para pedir justicia. “Mi morocha hermosa, te voy a extrañar toda la vida”, sumó.

Por su parte, Walter, abuelo de Candela, comentó que conocía a los padres de los integrantes de la banda narco. “Nos criamos juntos. El padre es una excelente persona, pero los hijos les salieron doblados y se creen los dueños del barrio. Andan a los tiros todo el día, no tienen horario. Pasan comprando droga. Yo quiero que los agarren”, señaló en diálogo con TN.

La familia de Candela despidió a la adolescente en redes sociales

Sostuvo que la policía no brindó respuestas. “En ningún momento se acercaron. Ahora mataron a mi nieta. Mañana será otro chico, una señora, un trabajador. Esto tiene que terminar”, reclamó. También habló de su nieta, antes de quebrarse entre lágrimas: “Ella era un amor. Era la mejor de todas...”.

Jorge, el tío de la adolescente, también denunció a los apuntados por el asesinato. “Ellos se creen dueños del barrio. Venden droga. Esto viene de hace mucho tiempo. Hay denuncias hechas y nunca se hizo nada”, detalló.

Conocidos de la familia también se manifestaron. “Mataron a una nena solo por ver quién manda en el barrio. Una nena que estaba feliz, organizando su fiesta de 15. Una nena. Se dan cuenta lo que son, no les importa más que su mier... que venden. Una familia destruida por culpa de esos hijos de pu..., una abuela luchando por su vida!!”, reclamó Celeste.

“Justicia por Cande, una niña, un angelito con toda una vida por delante... Fuerzas a toda la familia”, escribió Braian. Muchos difundieron una imagen de la joven con el siguiente mensaje: “Justicia por Cande. Hermosa niña que tenía toda una vida por delante”.