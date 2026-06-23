Estaban valuados en US$100.000: la Policía Federal recuperó más de 200 documentos históricos vinculados San Martín, Rosas y otras figuras históricas

El Ministerio de Seguridad informó que logró recuperar más de 200 documentos históricos, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco del combate al tráfico ilícito de bienes culturales.

Entre el material recuperado se destacan cartas y documentos relacionados con el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros próceres nacionales.

Uno de los documentos recuperados, con la firma de Juan Manuel de Rosas

La investigación se inició a partir de las tareas de prevención que habitualmente desarrolla el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, mediante el monitoreo y la verificación de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online.

Como resultado de esas tareas, los investigadores detectaron que, a través de un sitio web de acceso público, se ofrecía a la venta un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre ellos recortes periodísticos, libros, fotografías y diversa documentación vinculada a instituciones y organismos del estado nacional y provincial argentino.

Las piezas eran ofrecidas por un valor inicial de US$100.000 en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°4, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría nº 7 a cargo de Diego Fernando Arce.

La Justicia ordenó una presentación con allanamiento en el lugar señalado y el posterior traslado de la documentación a una dependencia policial en calidad de depósito judicial, para la realización de las pericias correspondientes.