Una mortal emboscada sufrieron cinco amigos que habían llegado a un complejo de monoblocks lindero al Camino de Cintura, en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, donde tenían pactada la compra de un celular de alta gama. Todo fue una trampa. Ladrones sorprendieron al grupo y ante el intento de evitar el robo de algunos de los jóvenes, abrieron fuego. Según testigos, fueron ocho disparos, al menos. Uno impactó en el cuerpo de Jonathan Ezequiel Cardozo, de 23 años. Falleció en el Hospital Alberto Balestrini, también en el partido de La Matanza.

Ese homicidio se registró ayer y la investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas. Por el momento, no hay detenidos por ese crimen.

La compra de un teléfono iPhone 16 se había coordinado por la plataforma Marketplace de Facebook. El precio se había pactado en 500 dólares. La víctima vivía en González Catán y era uno de los acompañantes del interesado en adquirir ese celular. El grupo de amigos llegó en un Peugeot 3008 al lugar en el que había sido citado el comprador. En ese momento fueron rodeados por varios delincuentes. El vehículo es de la madre de la víctima mortal, según confirmaron fuentes de la investigaciones.

Los ladrones se apropiaron de celulares y dinero de las víctimas.