Un joven intentó incendiar una estación de servicio en Merlo: arrojó nafta sobre un auto, su dueño y un playero

Un joven intentó incendiar una estación de servicio de Merlo después de arrojar nafta sobre un automóvil, su dueño y un playero. La secuencia quedó registrada en un video que muestra cómo el hombre extendió el ataque al interior del vehículo y cómo los empleados intervinieron con un matafuego.

El episodio ocurrió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 14.30, en una Shell ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, en el Barrio Pompeya, según informó Oeste Noticias. El hecho puso en riesgo a los clientes, a los trabajadores y al propio joven.

Un joven intentó prender fuego una estación de servicio en Merlo

Las imágenes muestran que, antes del ataque, el joven esperaba junto a un surtidor con un bidón en la mano. Mientras aguardaba que lo atendieran, caminaba por ese sector y miraba hacia los costados. Luego se acercó un playero, tomó el recipiente y comenzó a llenarlo de combustible, mientras el muchacho permanecía detrás de él.

Al mismo tiempo, en el surtidor contiguo, otro hombre contaba dinero sobre el capó de su automóvil. Cuando el empleado dejó el bidón, el joven lo tomó y empezó a volcar la nafta sobre ese vehículo. También arrojó combustible contra su dueño y contra el trabajador que acababa de atenderlo.

El propietario se dirigió entonces hacia la puerta del auto, en cuyo interior había una acompañante. El atacante lo siguió y continuó rociándolo. Con la puerta abierta, el joven ingresó al vehículo y esparció nafta en el habitáculo, mientras la acompañante salió.

En otro tramo de la secuencia, el dueño del automóvil volvió a acercarse al joven con intención de calmarlo, aunque poco después se alejó nuevamente. Una vez que se agotó el combustible del bidón, el muchacho salió del vehículo y tomó la manguera de un surtidor contiguo para seguir arrojando nafta.

Como no salía combustible, soltó la manguera, la dejó en el piso y volvió a entrar al automóvil. Fue en ese momento cuando tres playeros se acercaron al vehículo: uno se dirigió a retirar la manguera que seguía conectada al auto y otro avanzó con un matafuego.

Un playero activó un matafuegos y lo roció sobre la zona alcanzada por el combustible

Este último activó el extintor apuntando hacia la puerta del vehículo en el que se encontraba el joven. Cuando el muchacho salió, el trabajador dirigió la descarga hacia él y luego la extendió por el sector sobre el que se había derramado combustible.

De acuerdo con la información publicada por Oeste Noticias, el hombre intentó prender fuego los elementos que había rociado y el personal evitó que lo logre.

El caso quedó bajo investigación judicial y fue encuadrado como un presunto delito de incendio, contemplado en el artículo 186, inciso primero, del Código Penal. Se pidió la internación del joven, todavía resta confirmar el alcance de esa solicitud y si hubo una resolución judicial al respecto.