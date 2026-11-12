Un motociclista de alrededor de 23 años falleció a primera hora de este jueves en la mano al Riachuelo de la avenida General Paz, a la altura de la avenida Cabildo. Mientras se realizaban las correspondientes pericias científicas en el lugar del hecho, donde fue hallado muerto el joven, la Justicia intentaba reconstruir si el conductor perdió el control del rodado en soledad o si tuvo algún roce con otro vehículo.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, poco después de las 4 de esta madrugada, un llamado al 911 dio aviso de que había un hombre tendido en la General Paz. Cuando los efectivos arribaron al lugar, observaron que no respondía a estímulos. A metros de él, había una motocicleta caída.

Un joven manejaba por la General Paz, perdió el control de la moto y murió

Médicos del SAME constataron la muerte instantes después. Durante varias horas, hasta alrededor de las 7, hubo un corte total del tránsito en la General Paz, sentido al Riachuelo. También se vio afectado uno de los carriles en dirección al Río de la Plata, por lo que hubo demoras.

Más temprano, en el barrio porteño de Villa Urquiza, en el cruce de la avenida De los Constituyentes con Habana, chocaron un auto y una moto. El conductor del rodado de menor porte, un joven de 21 años, sufrió traumatismo en miembros inferiores, informó el SAME.

En tanto, en la avenida Beiró al 3500, colisionaron un automóvil y una moto: los dos ocupantes de la motocicleta, un hombre y una mujer de 25 años, sufrieron politraumatismos, por lo que tuvieron que ser trasladados a los hospitales Tornú y al Vélez Sarsfield.

En una mañana accidentada en la Ciudad, con motociclistas como protagonistas de la mayoría de los incidentes, el SAME tuvo que derivar a un hombre de 29 años al Hospital Pirovano luego de que colisionara en avenida Congreso y Freire con un auto. Antes de las 8 de esta mañana, los médicos de emergencia sumaron otras cuatro asistencias más de motoqueros heridos en diferentes choques.