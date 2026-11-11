El Gobierno ofrece una recompensa de 20.000.000 de pesos para quien aporte información para atrapar a Leonardo Bertulazzi

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, decidió ofrecer una recompensa de 20.000.000 de pesos para quien aporte información que permita ubicar y detener a Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que ayer se escapó del departamento donde cumplía arresto domiciliario, en el barrio de Monserrat, en el centro porteño.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos”, según se publicó en el Boletín Oficial.

La fuga de película de Leonardo Bertulazzi

Y se explicó: “El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante y con sujeción a las condiciones establecidas en la normativa aplicable”.

Bertulazzi, de 74 años, se escapó ayer a las 6 del departamento 5° H del edificio situado en Defensa 649, donde cumplía arresto domiciliario, monitoreado con una tobillera electrónica, a la espera de su extradición a Italia, donde fue condenado en ausencia a 27 años de prisión por su participación en actos terroristas.

La noche anterior, su abogado, Rodolfo Yanzón, le había comunicado que la jueza federal María Servini, a cargo del trámite de extradición, había rechazado el pedido de que el Cuerpo Médico Forense (CMF) lo examinara para determinar si estaba en condiciones de viajar a Italia, según dijo el letrado.

“En estos dos años, Bertulazzi sufrió tres episodios de ACV y estaba siendo examinado por médicos. El último examen fue el viernes pasado en el centro de epilepsia del Hospital Ramos Mejía, que indicó una serie de análisis. Por mi parte, le pedí a la jueza Servini que autorizara esos análisis y que pidiera dictamen al CMF para que estableciese si Bertulazzi estaba en condiciones de viajar [a Italia]. Ella lo rechazó con el argumento de que el proceso de extradición había concluido, pero todo este tiempo hasta la fuga, Bertulazzi estuvo detenido a su disposición. Entonces, no se hizo cargo de velar por el derecho a la salud de una persona detenida por su orden. La noche anterior a la fuga se lo comuniqué a Bertulazzi, que fue condenado en ausencia sin poder defenderse y si lo llevan a Italia tendrá que cumplir esa pena claramente ilegal”, dijo a LA NACION el citado abogado.

Pocas horas después, Bertulazzi decidió escaparse. No solo tenía una tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos, sino que en la puerta de su departamento había vigilancia de personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Bertulazzi se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo, con un tensiómetro para mantener la temperatura. Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y trepó un portón metálico para luego ganar la calle”, afirmó a LA NACION un detective que está tras los pasos del exintegrante de las Brigadas Rojas.

El momento en que Bertulazzi salió del terreno baldío y se descolgó hacia la vereda fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo salta desde una altura de dos metros, explicó el citado detective. Según la filmación, la fuga fue a las 6.01 de este martes.

“Pensar que estaba con arresto domiciliario porque, supuestamente, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV)”, ironizó una fuente del caso.

Ahora, detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA intentan reconstruir, a partir de filmaciones, cómo continuó la fuga del exterrorista.

La jueza María Servini, a cargo del trámite de extradición GETTY IMAGES

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA, ambas dependencias de la PFA, en el mismo departamento del que se fugó ayer.

Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas” , habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

Se encontraba en la Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004, derogada 20 años después y por eso se ordenó su detención en agosto de 2024. “Fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fuera revocada por las autoridades del gobierno nacional” , explicaron fuentes oficiales.

Según la información oficial que se dio a conocer en agosto de 2024, la detención de Bertulazzi “fue un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia”.

En el citado comunicado se afirmó: “Bertulazzi es un exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista responsable de numerosos hechos de violencia en Italia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del primer ministro de Italia, Aldo Moro, en 1978. Bertulazzi, quien ocupaba un alto rango dentro de la organización, estuvo vinculado a la logística del secuestro de Moro”.

En mayo de 2002 había ingresado a la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

Leonardo Bertulazzi fue arrestado el año pasado luego de mantener durante dos décadas el status de refugiado político Enrique García Medina

Como informó LA NACION tras su primera detención, Bertulazzi recorría América Latina con una motocicleta Honda 750, viaje que había iniciado en El Salvador. Había llegado a la Argentina tras cruzar la Cordillera de los Andes.

Su paso por las Brigadas Rojas comenzó en 1977, cuando fue herido por la detonación de un artefacto explosivo que estaba armando. Luego fue condenado a dos años de prisión. Perteneció a la Columna Genovesa “28 de Marzo” y su nombre de guerra era Stéfano. Tras esa sanción inicial que le aplicaron los tribunales italianos, recibió una sentencia de 27 años por terrorismo.

“El proceso de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y se estuvo a la espera del final del debate judicial sobre la vigencia del estatus de refugiado. El asunto es que la jueza Servini, aplicando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que suprimió derechos de los refugiados, entendió que el debate sobre el estatus había finalizado”, dijo a LA NACION Yanzón.