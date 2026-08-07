Un ladrón entró a un salón de fiestas infantiles, comió ahí y se robó diez kilos de pizzas

Un insólito robo ocurrió en City Bell en el partido bonaerense de La Plata. Un delincuente ingresó a un salón de fiestas infantiles, comió en el lugar y se robó diez kilos de pizzas junto a otros objetos de valor.

Ocurrió el pasado lunes cerca de la 1.30 de la madrugada. El hombre entró al salón Nácar, ubicado entre 462 y 14. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cocina, que mostraron al delincuente ingresar encapuchado y tomar cosas que se encontraban en las inmediaciones.

Uno de los videos lo mostró agarrando pizzas y muzzarella que iba a ser utilizada en un próximo evento. El delincuente entró y salió tres veces del lugar durante la noche, con su última visita a las 7 de la mañana del lunes. Durante esas horas se encargó de consumir parte de la comida que encontró en el local.

Todo lo hizo con extrema tranquilidad, algo que se notó en las grabaciones, donde se movía sin precauciones.

El dueño del salón aseguró al medio local 0221 que el hombre se robó una notebook, una picadora de carne, bebidas, yerba, manteles, protectores y los alrededor de 10 kilos de pizzas y muzzarella. Lo peor, aun así, no fue la pérdida de mercadería y elementos de cocina, sino que el local quedó destruido y desordenado. “Me hizo un desastre”, expresó el dueño al medio platense.

El propietario del salón forma parte de un grupo de vecinos que participa activamente en reclamos por el aumento de hechos delictivos en la zona norte de La Plata. El robo profundizó su malestar ya preexistente.

Entró a un salón de fiestas infantiles, comió ahí y se robó diez kilos de pizzas

Un comerciante escondió un monto millonario en una gomería y delincuentes le robaron todo

Un robo millonario ocurrió el pasado 16 de julio en una gomería de La Plata. Un comerciante de 62 años había escondido $20 millones y US$20.000 en el baúl de un auto estacionado dentro del local. Un día después ingresó al establecimiento y notó que se habían llevado todo.

Todo ocurrió en la gomería ubicada sobre la avenida 520 en la localidad de Tolosa. Según reportó el comerciante en su denuncia policial, durante la mañana había recibido un llamado de un conocido donde le informaba que un exempleado del local comentó que había robado una gomería y que buscaba cambiar dólares, reportó el medio local 0221.

La gomería de La Plata Google Maps

El sospechoso había realizado trabajos ocasionales para el comerciante. Ese mismo día el dueño de la gomería se dirigió al establecimiento y encontró la persiana de entrada violentada. Cuando ingresó, chequeó el baúl del vehículo y comprobó que se habían llevado el dinero.

El robo habría ocurrido luego del triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra por semifinales del Mundial. Una vecina le comentó al comerciante que escuchó ruidos durante la madrugada, pero asumió que se debía al movimiento que había en la zona por los festejos de la victoria, reportó el medio platense.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a que al menos uno de los autores del golpe conocía previamente dónde estaba escondida la fortuna. Además, los investigadores consideran que los delincuentes escalaron por una propiedad lindera y luego forzaron el acceso al establecimiento.