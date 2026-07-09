Una mujer ingresó a una casa para usurparla y halló un cuerpo en estado de descomposición

Una situación inédita se registró en las últimas horas en la ciudad de La Plata cuando una mujer ingresó a un domicilio con la presunta intención de usurparlo y halló en su interior el cuerpo de un hombre en un avanzado estado de descomposición.

Según lo que trascendió en medios locales, la persona reveló a la Policía que se dirigió a la casa situada en City Bell, entre calles 473 bis y 14B, para usurparla, al notar que el inmueble parecía abandonado.

Tras forzar la entrada, encontró en una de las habitaciones a un hombre muerto en posición fetal. De acuerdo a El Día, realizó la denuncia en forma inmediata en la Comisaría Décima.

El personal policial se acercó a la casa y logró identificar a la víctima por una facturas de luz. Se trata de Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años.

El domicilio se ubica al lado de un establecimiento privado de salud Google Maps

De acuerdo a lo declarado por los vecinos, hacía aproximadamente seis meses que no se veía al hombre por el barrio. Además, indicaron que vivía solo y que aparentemente no contaba con familiares o amigos cercanos.

Los peritos de la Policía Científica llevaron a cabo las tareas de rigor y constataron que no había elementos violentados, por lo que la principal hipótesis de los investigadores es de una muerte natural, sin intervención de terceros.

Según consignó el diario local El Día, la Justicia inició una investigación por “averiguación de causales de muerte”, en una causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 17.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y se espera que en las próximas horas se realice una autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Un vecino ahuyentó a los tiros a dos delincuentes

La semana pasada, un hombre disparó contra delincuentes que intentaron ingresar a su propiedad en la localidad platense de San Carlos, lo que provocó que los agresores se dieran a la fuga.

El intento de entradera ocurrió en la zona de 34 y 140, donde el vecino, al advertir cómo dos ladrones en bicicleta intentaban ingresar a su vivienda, abrió fuego para ahuyentarlos.

El intento de entradera ocurrió en la localidad platense de San Carlos

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En el video se observa cómo los sospechosos escapaban del lugar a las corridas, mientras se escuchaban varias detonaciones, gritos e insultos.