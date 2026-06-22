Un médico y un enfermero bajo sospecha: tenían un consultorio clandestino y suministraban fentanilo y morfina

Un médico y un enfermero de la localidad de Wheelwright, en el sur de la provincia de Santa Fe, fueron imputados por los delitos de suministro ilegal de estupefacientes y el ejercicio ilegal de la medicina. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, les dictó la prisión preventiva por 90 días.

Se trata de una causa que se inició en el marco de una investigación por una supuesta defraudación contra el PAMI, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

“Tras un allanamiento que se realizó en el domicilio particular de ambos, bajo la sospecha de que funcionaría allí un consultorio clandestino, se hallaron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y elementos que habrían utilizado para prácticas médicas”, se explicó en el citado sitio de noticias,

La investigación está a cargo de Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto. Como se dijo. el caso comenzó como un desprendimiento de una investigación a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, conducida por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, en la que se detectaron hechos de defraudación en perjuicio del PAMI, entre 2023 y 2024, con facturación de prácticas médicas a afiliados que nunca recibieron la atención.

“En ese legajo, y tras el allanamiento, requerido por los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa de la Unidad Fiscal Rosario, de la vivienda donde residen ambos imputados, se secuestró gran cantidad de fármacos de exclusivo uso intrahospitalario”, dijeron en www.fiscales.gob.ar.

En una audiencia oral y pública, a cargo del juez federal Cuello Murúa, el fiscal Federico Reynares Solari, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi y la auxiliar fiscal Rocío Estrada junto con el fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NEA, Martín Uriona, formalizaron la investigación penal “respecto de conductas ilícitas atribuidas al médico y al enfermero, que quedaron en prisión preventiva por 90 días”.

Venado Tuerto: imputaron a un médico y a un enfermero por ejercicio ilegal de la profesión y suministro de fentanilo y morfina www.fiscales.gob.ar

Durante la inspección en el domicilio de los imputados, se constató que en el lugar funcionaría una instalación médica sin autorización. Según advirtieron los fiscales, las ampollas de fentanilo y morfina incautadas fueron desviadas del canal lícito de comercialización. En ese sentido, tuvieron en cuenta que ni el lugar ni los imputados tenían autorización alguna para la adquisición de ese material y que esos estupefacientes, en la modalidad de citrato y de clorhidrato, son de uso intrahospitalario exclusivo.

Además de esa irregularidad, se les atribuyó a los profesionales haber ejercido ilegalmente la medicina en forma particular y habitual en la vivienda referida, sin contar con las condiciones de edilicias, sanitarias o de salud necesarias y sin habilitación. La actividad se desarrolló desde una fecha aún no determinada hasta el 11 de este mes, cuando se formalizaron los allanamientos.

Al exponer la gravedad del caso, el fiscal Reynares Solari resaltó que este tipo de hallazgo en una localidad como Wheelwright dejó en evidencia “las afectaciones al bien jurídico y a los intereses públicos” y resaltó que el caso comenzó en el marco de una investigación por “una maniobra defraudatoria contra un organismo nacional del ámbito de la seguridad social”.

“Lo que hemos encontrado es un punto de partida. Pero todo nos autoriza a presumir con fundadas razones de que quizás en algún momento tengamos que venir a realizar otra audiencia para agregar otra tipicidad prevista y penada en la ley 23737. Nuestra teoría del caso indica que finalmente vamos a obtener certeza de que la morfina y el fentanilo fueron obtenidos en abuso de posiciones para las cuales el Estado había depositado en estas dos personas una confianza particular”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.