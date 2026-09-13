Un motociclista borracho atropelló a un grupo de mujeres que peregrinaban a la Catedral de Salta

Cinco mujeres que caminaban en peregrinación a la Catedral de Salta resultaron heridas a primera hora de este domingo tras ser atropelladas por un motociclista que, se supo tras someterse al correspondiente testeo, conducía alcoholizado. Desde la fuerza policial provincial informaron que, pese al fuerte impacto, ninguna de las víctimas presentó heridas de gravedad.

De acuerdo con el medio local El Tribuno, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, a la altura de Termo Andes, en la jurisdicción de la ciudad de General Güemes. Tras arrollar a un grupo de peregrinas, la Policía dispuso que se le hiciera el test de alcoholemia al conductor del rodado, cuyo resultado dio positivo con 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. El motociclista quedó detenido y fue puesto a disposición del juzgado de turno.

A raíz del impacto, las víctimas fueron asistidas por los equipos de emergencia. Dos de ellas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.

Desde la Policía salteña indicaron que las mujeres formaban parte de un grupo reducido que había decidido iniciar el camino hacia la Catedral desde Apolinario Saravia. Añadieron que, al no estar incorporadas al registro oficial de peregrinos y no contar con la aplicación “Soy Peregrino”, no figuraban dentro del esquema de acompañamiento y asistencia preventiva oficial que suele desplegarse durante la circulación de las personas hacia esa basílica.

“Hay gente que decide venir a caminar sola hacia la Catedral, lo cual claramente no tiene nada de malo, pero al no contar con la aplicación ‘Soy Peregrino’ nunca estuvieron en los registros de la Policía como para, de esta manera, brindarles contención cuando transitan por la ruta”, señalaron desde la institución, indicaron los medios locales.

Fiesta del Milagro

La peregrinación a la Catedral de Salta es una de las mayores manifestaciones de fe de Argentina. Se realiza cada año en septiembre, en el marco de la Fiesta del Milagro, en la que miles de fieles recorren cientos de kilómetros a pie, en bicicleta o a caballo desde distintos rincones de la provincia y del país para renovar el Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro. Para asistir a quienes están en camino, el gobierno provincial habilitó la plataforma digital oficial Mapa Peregrino de Salta.

La plataforma detalla los principales accesos viales hacia la ciudad de Salta, tanto por rutas nacionales como provinciales: