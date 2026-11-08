Un motociclista circulaba a contramano por Panamericana y fue embestido por un auto: murió tras caer en el carril opuesto

Un fuerte choque se produjo este sábado por la noche en la autopista Panamericana cuando una moto que —por razones que se desconocen— circulaba en contramano fue embestido de frente por un auto que iba en sentido contrario. Producto del impacto, el motociclista salió despedido varios metros, cayó en el carril opuesto y murió en el lugar.

El incidente se produjo, según confirmaron desde Autopistas del Sol (empresa concesionaria de la Panamericana) a LA NACION, alrededor de las 23.15 del sábado y a la altura del kilómetro 44 del Ramal Pilar, sentido a la ciudad de Buenos Aires.

La víctima, cuya identidad aún no fue confirmada por las autoridades, circulaba en una motocicleta de 110 de cilindrada, según información consignada por medios locales. Al ser chocado por otro vehículo, su cuerpo cayó sobre la calzada mano a la provincia.

El choque del motociclista generó demoras

El incidente provocó un corte total en la Panamericana en ambos sentidos. Tras informar a los servicios de emergencia del 911, efectivos de la Policía llegaron rápidamente al lugar junto a Guardia Urbana y personal de Ausol. Además, fue convocada Defensa Civil, que colocó un gazebo para cubrir el cuerpo de la víctima.

Debido a los cortes en la circulación tanto mano a la Ciudad como a Provincia, los efectivos de tránsito desviaron durante varias horas el tránsito por las respectivas colectoras de la localidad pilarense.

Accidente en La Plata

Un hombre perdió el control de su camioneta el miércoles por la tarde en La Plata y atravesó la vidriera de un salón de estética, donde atropelló a dos mujeres y causó importantes destrozos. El conductor, el exjuez de la Suprema Corte bonaerense Francisco Roncoroni, de 85 años, intentaba salir con su vehículo de un estacionamiento cuando se metió de lleno en un comercio ubicado entre las calles 146 y 467, en la localidad de City Bell.

Por motivos que todavía se investigan, el hombre aceleró hacia adelante en lugar de maniobrar para salir a la calle y atravesó por completo la fachada del salón de estética Fefi minutos antes de las 18.30, cuando empleadas y una clienta estaban dentro.

El momento del choque - @LPNoticias24

Las cámaras de seguridad registraron cómo la camioneta Volkswagen Taos de color gris claro rompió los vidrios del local, entró al salón sin frenar y avanzó hasta el fondo, golpeando a dos mujeres que estaban en el lugar. A pesar de la violencia del choque, el conductor y las mujeres involucradas resultaron ilesos y solo sufrieron heridas menores, según informo el medio local El Día de La Plata.

El local en tanto quedó con destrozos importantes, como la rotura de los vidrios de la entrada, sillones, una mesa ratona, mesas de trabajo y sillas.

Tras el aviso, policías del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte, llegaron al lugar junto a una ambulancia del servicio de emergencias UDEC para asistir médicamente al conductor y constatar los daños materiales. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI N.º 15 de La Plata.