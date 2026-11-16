Un motociclista escapó de un control policial, cruzó en rojo una avenida y murió al chocar contra un colectivo

Un motociclista murió este domingo en el barrio porteño de Monserrat, luego de chocar contra un colectivo de la línea 129 mientras escapaba de un control vehicular y era perseguido por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según la reconstrucción preliminar del personal de la fuerza, el conductor , cuya identidad no fue suministrada, cruzó un semáforo en rojo antes de impactar contra el lateral derecho de la unidad. Falleció en el lugar.

El episodio comenzó en el barrio de La Boca, cuando el hombre, que circulaba en una moto negra de 110 centímetros cúbicos, evadió un operativo de tránsito en la intersección de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 4-C. La maniobra motivó la intervención de agentes motorizados, que iniciaron un seguimiento para intentar interceptarlo.

La persecución se prolongó por algo más de cuatro kilómetros y atravesó distintas calles de la ciudad hasta llegar al cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos. Allí, de acuerdo con la información policial, el motociclista habría atravesado la intersección pese a que el semáforo estaba en rojo y chocó contra el lateral derecho de un colectivo de la línea 129.

Un moticiclista escapó de un control policial, chocó contra un colectivo y murió

La violencia del impacto provocó la muerte inmediata del conductor, a metros de la puerta de entrada de la parrilla Gardel. El siniestro ocurrió en un sector de intenso tránsito, en el límite de los barrios de San Cristóbal, Balvanera, Constitución y Monserrat; por cuestión de jurisdicción, intervino en el hecho la seccional de este último barrio, la Comisaría Vecinal 1-B, según se informó.

La unidad de la línea 129 circulaba por la avenida Entre Ríos, en el tramo correspondiente al ramal que utiliza la autopista, mientras que la moto avanzaba por Independencia.

Tras el choque, la unidad quedó detenida sobre la calzada de la avenida y las autoridades dispusieron un corte de tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y la realización de los peritajes correspondientes. La interrupción de la circulación generó demoras y desvíos en las calles cercanas.

Hasta el momento, no se difundió la identidad del motociclista ni se precisó si hubo otros heridos como consecuencia de la persecución y el siniestro. Tampoco se informaron detalles sobre eventuales actuaciones judiciales vinculadas con el seguimiento policial.