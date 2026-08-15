Un muerto y dos heridos graves tras un ataque con ametralladora contra un grupo de vecinos en el conurbano

Un joven asesinado y dos gravemente heridos. Todo fue en un ataque para intimidar a vecinos en el conurbano. El Volkswagen Suran gris desde el que dispararon varias ráfagas de ametralladora contra los tres amigos que estaban en la puerta de la vivienda situada en la calle 1325 entre 1344 y 1348, en el barrio San Luis, de Florencio Varela, es conocido por la mayoría de los vecinos.

Saben los habitantes de esa zona que ese vehículo es utilizado por integrantes de la banda de los Paisa, un grupo de narcotraficantes que, a fuerza de sangre y balas, se apoderó del territorio para vender droga.

Y los Paisa no aceptan competidores. Cuando algún vendedor de una banda rival se atreve a vender droga en la zona no van a matarlo. Eligen a los vecinos inocentes como blancos de sus ataques y les disparan. El objetivo de esa estrategia, según los vecinos con los que conversó este cronista, apunta a que los propios habitantes del barrio expulsen a los vendedores rivales ante la posibilidad de que los Paisa maten a otro inocente.

Anteanoche, Ariel Machi, de 28 años y Franco Herrera, de 23, se convirtieron en esas víctimas inocentes de la estrategia de miedo aplicada por los integrantes de la banda de los Paisa.

Ni Machi ni Herrera tienen vínculos con el narcomenudeo. Minutos después de las 22.20 estaban junto a otro amigo, en la puerta de la casa de uno de ellos. Esperaban que les trajeran unas herramientas para un trabajo de albañilería que debían realizar al día siguiente.

A las 22.23 pasó el mismo Volkswagen Suran gris señalado por los vecinos como el vehículo usado por los Paisa. Iban cuatro integrantes de la banda. Uno de ellos abrió fuego contra los tres amigos con una ametralladora FMK 3. Fueron varias ráfagas. Tanto el paso del vehículo como el estruendo de los disparos quedaron registrados por la cámara de seguridad de un vecino,

Herrera fue herido de tres balazos, mientras que su amigo fue alcanzado por cinco proyectiles. El padre de Herrera que estaba dentro de la vivienda trasladó en su automóvil a ambos jóvenes. Mientras que Machi fue llevado en otro vehículo al mismo nosocomio de Florencio Varela. Macchi, falleció en el acto. Había sido herido de cuatro balazos. Mientras que Herrera y el otro amigo quedaron internados en estado delicado en la sala de terapia intensiva.

Ninguno de los tres heridos tiene lazos con la venta de drogas. Según los vecinos, les dispararon para instalar el miedo entre los otros habitantes del barrio.

Debido al temor de una posible represalia los vecinos no quieren hablar o si aportan su testimonio es con la seguridad que sus identidades se mantendrán en reserva. Según los habitantes del barrio, entre los ocupantes de la Volkswagen Suran estaría Nelson, uno de los integrantes más sanguinarios de la banda de los Paisa.

Nelson fue señalado por los vecinos como el jefe del grupo narco que el 16 de junio pasado asesinó al sargento de la policía bonaerense Facundo Giménez.

El homicidio de Giménez durante un operativo en un búnker de venta de drogas, situado en la esquina de Ginebra y La Haya. El uniformado irrumpió con colegas de las comisarías 6ta. y 1ra, de Florencio Varela. Había sido convocado a participar del operativo debido a que se desempeñaba en el servicio externo de la seccional 5ta. Cuando los efectivos ingresaron en el inmueble, los narcos abrieron fuego y uno de los balazos hirió en la cabeza al sargento Giménez.

Al verlo herido, los compañeros de Giménez lo trasladaron a un hospital de Florencio Varela, donde llegó sin vida.

Al mismo tiempo que los policías llevaron a su compañero herido al hospital, otros uniformados detuvieron a los narcos que balearon al sargento y que estaban en el búnker de venta de drogas.

Se trata de tres sospechosos, de 26, 28 y 15 años, que quedaron detenidos a disposición del fiscal de turno de Florencio Varela.

Según los vecinos del barrio San Luis, Nelson y otros tres integrantes de la banda de los Paisa aprovecharon la conmoción provocada por el enfrentamiento entre narcos y policías para huir. Anteanoche, Nelson habría sido visto en el automóvil desde el que dispararon contra los tres inocentes.

El ataque contra los tres amigos en el barrio San Luis, ocurrió en la misma zona, donde, hace casi tres años, el 29 de septiembre de 2023, fue asesinado Ever Alarcón, una víctima inocente de esta guerra narco. Debido a que había efectivos de la policía bonaerense involucrados, la investigación del homicidio quedó a cargo de los peritos de la Sección Criminalística y Estudios Forenses Sur de la Gendarmería. Al revisar la escena del crimen, los técnicos hallaron 53 vainas y proyectiles. Tanta fue la cantidad de balazos que le dispararon contra Alarcón que su cara fue destrozada.

El cuerpo fue hallado en posición decúbito dorsal derecho rodeado por decenas de vainas servidas. A partir de las declaraciones de los testigos, la fiscalía abonó la sospecha que un grupo de policías asesinó a Ever, de 20 años, que trabajaba como pintor de obra, al confundirlo con supuesto soldadito narco, rival de la banda de traficantes de droga que instaló sus puestos de venta de estupefacientes a lo largo de la calle 1335, en los pasillos que chocan contra el mencionado paredón.

Esa banda de traficantes sería la misma que manejaba el puesto de venta de drogas que allanó el grupo de policías que integraba el sargento Giménez. La sospecha es que dichos narcos tendrían protección de un sector de la policía que mató a Alarcón por cuenta y orden de los traficantes que alertaron sobre la presencia de un grupo de vendedores de una banda rival. Pero los efectivos dispararon una andanada de balazos contra la víctima equivocada.

También estaba en jurisdicción de la seccional 1° de Florencio Varela, la casa en la que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, las tres jóvenes que fueron secuestradas el 20 de septiembre pasado en La Tablada, luego trasladadas a la casa situada en el cruce de Chañar y Río Jáchal, donde las asesinaron.

Las tres jóvenes fueron víctimas de una venganza perpetrada por una banda de narcos peruanos que opera en Florencio Varela y La Matanza. Este grupo delictivo comparte el territorio para acopiar y vender droga con la banda de los Paisa, integrada, en su mayoría, por narcos paraguayos.