Un patrullero de la Policía Bonaerense volcó en medio de una persecución en La Plata

Un patrullero de la Policía Bonaerense volcó este lunes en medio de una persecución en la ciudad de La Plata. El móvil perseguía a una camioneta que trasladaba motos robadas cuando perdió el control en la intersección de las calles 160 y 78, en la localidad de Los Hornos. Por el accidente dos efectivos resultaron heridos.

En un video captado por una cámara de seguridad de la zona puede verse el momento exacto en el cual el patrullero avanza a gran velocidad y termina dentro una calzada a la vera del camino.

Así fue el momento del vuelco del patrullero

Según señaló el medio local 0221, el siniestro ocurrió minutos después de las 17, a pocas cuadras de la “megatoma”, término bajo el cual se conoce a la usurpación de tierras ubicada en un predio de unas 160 hectáreas en la localidad de Los Hornos.

Tras el accidente, dos efectivos del Comando de Patrullas resultaron heridos. Fuentes oficiales informaron que una de las policías fue trasladada al Sanatorio Argentino y aclararon que ambos uniformados se encontraban fuera de peligro.

La localidad de Los Hornos se ubica al sudoeste de la capital provincial

Pese al accidente del patrullero, el operativo concluyó con la detención de tres sospechosos y el secuestro tanto de la camioneta como de las dos motos denunciadas como robadas.

A partir de las primeras hipótesis que derivaron de la persecución, los investigadores creen que los rodados eran llevados hacia la “megatoma”, donde presuntamente iban a ser desguazadas para la comercialización de sus partes.

Luego del vuelco, los efectivos policiales fueron asistidos, pero la circulación del tránsito se vio afectada por varios minutos.

Otra persecución en Palermo

En sintonía con lo ocurrido en La Plata, otra persecución policial tuvo lugar en las calles del barrio porteño de Palermo. La misma, terminó con un motociclista herido al chocar contra un patrullero y con la detención de los dos ocupantes de la moto. La Justicia investiga si ambos estaban involucrados en robos bajo la modalidad de “motochorros”.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes y comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad detectaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta sin casco y a gran velocidad por la zona de Bonpland y Honduras.

El patrullero dañado y a moto tumbada sobre la vereda, luego del fuerte impacto Captura de TV

De acuerdo con la información oficial, los policías les ordenaron detenerse, pero los ocupantes de la moto ignoraron la voz de alto y escaparon, dando inicio a una persecución por distintas calles del barrio.

Durante la fuga, el acompañante se arrojó de la motocicleta, mientras que el conductor continuó la huida realizando peligrosas maniobras, incluso circulando varias cuadras en contramano.

La persecución finalizó sobre la avenida Juan B. Justo al 1200, donde el motociclista perdió el control del vehículo, realizó un trompo y terminó impactando de frente contra un patrullero.

Personal del SAME asistió al conductor y lo trasladó al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el otro sospechoso quedó demorado en el lugar donde se arrojó.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, comandada por el fiscal Diego Basavilbaso, que dispuso las primeras medidas para establecer la participación de los dos sospechosos en posibles hechos delictivos y reconstruir la secuencia completa de la persecución.