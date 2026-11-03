Un policía es investigado por empujar y golpear a una joven en La Pampa: la agresión quedó grabada

Un policía de La Pampa es investigado por empujar y golpear a una joven a la salida de un boliche. La secuencia quedó grabada por la cámara de un teléfono celular y el efectivo, ya identificado, deberá asistir el miércoles a una audiencia de formalización para explicar lo sucedido.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo frente a la Catedral situada en el centro de Santa Rosa, según contó la víctima, Priscila Grandon, en diálogo con el diario local La Arena.

De acuerdo con su versión, todo comenzó con una discusión al interior de un boliche, cuando un joven comenzó a buscar a su grupo de amigos “para pelear”.

El momento del ataque

“A la salida del boliche, cerca de las 6, este chico apareció, mi amigo le preguntó qué pasó y otro reaccionó mal, le pegó a mi amigo y lo noqueó dos veces. Mi amigo tenía mi celular en su bolsillo, yo veo que se cayó, el chico agarró algo del piso y salió corriendo. Yo pensé que era mi celular y salí tras él. Unos amigos de esta persona me empujaron”, contó la joven.

En la continuidad del relato, expresó que su hermano, quien también había salido, observó la secuencia y quiso pegarle a los que estaban atacando a sus amigos. En ese marco, aseguró que intentó detenerlo y que instantes después llegó la Policía.

“Un policía se acercó, dijo que me lo lleve y yo le expliqué que estaba intentando calmarlo. En ese momento, vinieron dos motos policiales, le tiraron el vehículo encima, lo pusieron boca abajo, un policía le pisó la cabeza y lo empezó a ahorcar hasta dejarlo morado”, expresó.

Para evitar que su hermano resultara afectado, Grandon afirmó que tomó del casco a uno de los efectivos para separarlo. “Se levantó, le pegó al amigo de mi hermano, le reventó la nariz de una piña, se dio vuelta, me empujó agarrándome de la cara y me pegó patadas cuando yo ya estaba esposada”, agregó.

En el video que trascendió en redes, se observa a la joven intentando levantar a su hermano, quien yacía tirado sobre la calle. Sin embargo, uno de los agentes, la empujó deliberadamente y luego la pateó al menos dos veces más, mientras estaba en el suelo siendo controlada por otros dos efectivos.

El efectivo de las fuerzas de seguridad que la agredió fue identificado como Franco Juan Carlos Gauna Coronel, cabo primero de la Seccional Primera de Santa Rosa. Según consignó La Arena, el miércoles a las 12 deberá asistir a una audiencia de formalización en la Ciudad Judicial para explicarle al juez y los fiscales los motivos de su accionar.

A pesar de estar sujetada por dos agentes, el policía le pegó patadas mientras estaba en el suelo Captura

Ante los hechos, el ministerio de Seguridad y Justicia provincial y la Jefatura de Policía local informaron que entregaron de manera inmediata “toda la información y el material audiovisual a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.

“La institución está siempre a entera disposición de las autoridades competentes y actuará con estricto apego a derecho y a sus valores institucionales frente a las resoluciones que deriven de esta investigación”, indicó mediante un comunicado.