Por un error entre las historias clínicas de Maradona y su padre, allanaron Swiss Medical y el Sanatorio de los Arcos

Hace casi tres meses, en medio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se descubrió que para elaborar parte de sus conclusiones, la junta médica que analizó las causas del fallecimiento del astro mundial del fútbol había utilizado un estudio médico de Don Diego Maradona, padre del Diez. Entonces, se abrió una causa judicial para determinar si se trató de un error o si quienes habían entregado las historias clínicas cometieron un delito de acción pública. Para avanzar en la pesquisa, en las últimas horas se hicieron allanamientos en la casa matriz de Swiss Medical y en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo, donde habían estado internados padre e hijo.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, tras un pedido de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes están a cargo de la investigación.

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de la diligencia judicial, los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración de la Policía de la Ciudad.

“El objetivo de los allanamientos fue compulsar y examinar los servidores y/o sistemas informáticos relativos a la gestión de los estudios de laboratorio de Diego Armando Maradona y los de su padre para establecer cómo se produjo, en qué fecha ocurrió y qué usuarios intervinieron en las operaciones que habrían llevado a insertar estudios realizados al padre como pertenecientes al astro mundial del fútbol”, explicaron las fuentes consultadas.

En agosto pasado ya se había hecho un procedimiento en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo Nicolás Suárez

Según agregaron los informantes, los policías a cargo de los procedimientos obtuvieron los “protocolos de laboratorio” del astro y de su padre. La casa matriz de Swiss Medical queda en el barrio de San Nicolás y el sanatorio, en Palermo.

La revelación de que la junta médica analizó, para elaborar parte de sus conclusiones, estudios médicos del padre del astro mundial del fútbol fue hecha por los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela en una de las audiencias del juicio. Ellos son los defensores de Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical y una de las imputadas sentadas en el banquillo de los acusados.

En el alegato, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, los fiscales generales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Irribaren pidieron que Forlini sea condenada a la pena de ocho años de cárcel como autora del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Tras conocer que la junta médica había analizado estudios del padre de Maradona, el fiscal Ferrari había dicho: “Sembraron confusión queriendo ‘embarrar’ un juicio llegando al final de la prueba de la acusación. Don Diego es Diego Maradona, no es Diego Armando Maradona”. Sostuvo que se había tratado de “un delito de acción pública”.

Por su parte, D’Albora explicó ante los medios de comunicación: “En primer lugar, no es ninguna novedad que hace diez años soy abogado de Swiss Medical. No es ninguna novedad que Nancy Forlini me eligió como su abogado defensor y no hay ninguna incompatibilidad en eso. A través de nosotros, la empresa es requerida por distintas fiscalías y juzgados para que suministre historias clínicas de distintos pacientes. Lo único que hace mi estudio jurídico es recibir la información que me suministra la empresa de medicina prepaga y yo la presento ante el tribunal. Acá hubo un error involuntario del área de laboratorio, que, al remitir los informes, mandó informes como si fueran de Diego Armando Maradona, pero que en realidad pertenecían a Diego Maradona padre. Esa es la realidad. Hablan de mala fe y de temeridad procesal. Mala fe y temeridad procesal hubiera sido que yo me hubiese guardado esa información y hubiese esperado ante la eventualidad de una sentencia adversa. No hubo trampa”.