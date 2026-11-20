SANTA FE.- Un trágico hecho provocó una fuerte conmoción en la fuerza de seguridad provincial. Esta mañana, por razones que se desconocen, aunque vecinos aseguran que hubo una fuerte discusión previa, una pareja de efectivos que formaban parte de la Brigada Motorizada de la policía local, murió como consecuencia de disparos con arma de fuego.

Las víctimas resultaron ser un hombre, de 28 años, y una mujer, de 27, cuyos cuerpos fueron hallados por sus colegas en la vivienda que compartían en el barrio Santa Lucía, al oeste de esta capital.

Según fuentes judiciales, lo sucedido tuvo como testigo al hijo de la pareja, de 7 años, que bajo los efectos de lo sucedido fue retirado del lugar por familiares.

En tanto, las estadísticas facilitadas por el Observatorio de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), movimiento feminista popular y federal, destaca que en lo que va de 2026 la provincia de Santa Fe contabilizó 50 femicidios.

De ese total,11 fueron femicidios seguidos de suicidio en la provincia y del total, cuatro ocurrieron en la ciudad de Santa Fe.

Estas cifras, se indicó desde los grupos que patrocinan a familiares de las víctimas, “vuelven a poner en primer plano la gravedad de la violencia de género”.

Como se consignó, el último caso se conoció este viernes, cuando una pareja de policías fue encontrada sin vida en una vivienda interna, ubicada en un pasillo de Corrientes al 4100, al oeste del macrocentro, un predio que ocupa la parte posterior, hacia el sur, de la Escuela Santa Lucía.

El caso trascendió después de las 8.30, cuando una vecina alertó al 911 luego de escuchar disparos con arma de fuego.

Al arribar al lugar personal policial encontró los dos cadáveres y un niño atormentado por lo sucedido.

Luego de colectar informes de la escena del crimen, los investigadores no dudaron en destacar que por la disposición de los cadáveres y del arma secuestrada, el hombre asesinó a su mujer y después se quitó la vida.

Esta tarde, LA NACION puedo acceder a los informes internos sobre las identidades de las víctimas. Según se mencionó, los fallecidos son Marcelo Romero, de 28, y Romina Benítez, de 27. La identidad del menor testigo, hijo de la pareja, se mantiene en reserva.

Romero era conocido en el barrio Santa Lucía (exbarrio Alfonso) ya que era miembro de una tradicional familia cercana a la escuela del mismo nombre, que fundó el padre Edelmiro Gasparotto, en esa parte de la ciudad.

En el lugar trabajó, hasta las primeras horas de esta tarde, personal de la Brigada de Femicidios de la PDI y la fiscalía de género del Ministerio Público de la Acusación (MPA), junto a los peritos oficiales que realizaron los peritajes criminalísticos.

“Se escucharon gritos desde el interior de la vivienda. La mujer gritaba a viva voz ‘deja a mi hijo’. Después se escucharon los disparos de arma de fuego. Ante esta situación los vecinos llamamos a la central de emergencias 911, cuyos efectivos arribaron e ingresaron a la vivienda. Es todo muy triste”, graficó una vecina próxima al lugar de lo sucedido.

El caso generó amplia consternación en esa barriada santafecina, por los lazos familiares y, además, “porque eran buenos pibes, que siempre saludaban. Nunca pensamos que esto iba a suceder”, amplió otra vecina.