Un policía que trabaja como delivery se tiroteó con dos delincuentes que le quisieron robar la moto

Un policía de la Bonaerense, que trabajaba como repartidor de delivery, hirió a dos delincuentes al defenderse a los tiros de un intento de robo en la localidad de Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas.

El incidente ocurrió en la noche del domingo, alrededor de las 19.45, en la calle Padre Stoppler al 3500, entre Olivos y Mariote. Dos ladrones a pie sorprendieron al sargento, que presta servicio en el Comando Patrulla Malvinas.

El integrante de las fuerzas de seguridad se encontraba de franco —y en calidad de civil— al momento en el que se produjo el hecho. Los ladrones se acercaron a la puerta de una vivienda con la intención de robarle su motocicleta Rouser, apostada en las inmediaciones de in domicilio, y la recaudación.

Cuando parecía que los malhechores se escapaban con el rodado y otras pertenencias del efectivo, el policía extrajo su arma reglamentaria, la asomó hacia la vereda de la casa —que, según LN+, sería de una familiar del policía— y repelió el asalto a los tiros. La balacera quedó grabada en una cámara de seguridad del barrio. Incluso, hubo un vehículo que sufrió las consecuencias del tiroteo.

Según las fuentes consultadas por LA NACION, fueron cinco los disparos que hizo la víctima. Sin esperar que el hombre estuviera armado, los delincuentes primero buscaron refugio en un árbol para luego emprender la huida del lugar. Ambos delincuentes, de 16 y 28 años, sin antecedentes penales, resultaron baleados, pero intentaron escapar a pie. Sin embargo, el personal policial los halló a pocos metros del lugar y los detuvo.

Un policía que trabaja como delivery en sus francos se tiroteó con dos delincuentes que le quisieron robar la moto

El mayor de los ladrones tenía heridas en el abdomen y en el glúteo, en tanto que el adolescente recibió impactos de bala en la mano derecha, en la zona intercostal lado derecho y glúteo, heridas que revestían de gravedad y que requirieron su traslado hacia el hospital de trauma de Malvinas Argentinas, donde permanecían en estado reservado.

En la investigación interviene la U.F.I. N.º 18 de San Martín, que caratuló la causa como tentativa de robo. Entre una de las medidas, solicitó peritos de Gendarmería y que sea esa misma fuerza la que lleve adelante la instrucción sumarial. El sargento resultó ileso.