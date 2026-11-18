Un hombre en Córdoba debió pasar cinco días en terapia intensiva luego de ser golpeado tras una discusión de tránsito. El episodio ocurrió a fines de septiembre y la víctima reclamó que la Justicia actúe. “No me morí por un centímetro”, manifestó. Por su parte, el fiscal a cargo aseguró que el hecho aún está bajo investigación.

La agresión ocurrió a las 5.40 del pasado 27 de septiembre en las afueras del complejo Forja, un boliche situado sobre Mauricio Yadarola al 1700, en Córdoba capital. Según relató la víctima, identificada como Pablo, todo inició por una discusión de tránsito, luego de que el agresor chocara su vehículo sobre una avenida.

El momento después del ataque

De acuerdo a su versión, tras la colisión, estacionó su auto unos metros adelante y se bajó con la intención de pedirle los datos al conductor que lo impactó para resolver el conflicto. Sin embargo, uno de los ocupantes del otro vehículo lo empujó y unos segundos después un hombre lo golpeó de forma sorpresiva.

“Estaciono y saco fotos por el seguro. Les pido que me den sus datos, se baja una persona que hoy es Policía y me empuja para atrás. Después, el que manejaba de remera blanca me pega desde la derecha en la mandíbula. No lo veo. Me noquea, me caigo para atrás y me pegó la cabeza con el suelo”, contó Pablo en diálogo con LN+.

Y agregó: “Fue un solo golpe. Ni lo vi, me pegó de costado y me noqueó. Quedé tirado en la calle. Después el agresor le pegó a otras dos personas que estaban intentando ayudarme”.

Según indicó, posteriormente pudo identificar al atacante que sería profesor de jiu-jitsu.

A su vez, contó que luego de pasar cinco días en terapia intensiva se presentó ante la Justicia para denunciar el episodio. Sin embargo, según su declaración, aún no obtuvo una respuesta y le apuntó al fiscal por no haber citado al agresor. “No hicieron nada”, reclamó.

“Tuve suerte porque gracias a Dios cuando me pegó la cabeza... por un centímetro no me morí en el momento. Estuve convulsionando, tengo un hematoma y a veces me mareo un poco, pero estoy bien. El tema es que esto puede volver a suceder”, afirmó.

La víctima cayó sobre la calle

Por su parte, el fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón, aseguró en diálogo con LN+ que el caso está bajo investigación y que uno de los agresores se presentó ante la Justicia al día siguiente del hecho para ponerse a disposición y notificar que estuvo implicado en un accidente de tránsito que siguió con una pelea.

Además, el fiscal indicó que se debe aguardar por una pericia médica para establecer cuáles fueron los “daños de salud” que recibió la víctima.

“La participación del agresor está siendo investigada. La persona huyó en el momento. Esa actitud será evaluada al momento de resolver la situación. La recepción de prueba determinará qué imputación le va a caber”, subrayó.