SANTA FE.- En un paraje cercano a Villa Ana, departamento General Obligado, 413 kilómetros al norte de esta capital, el “puestero” de un establecimiento rural asesinó de un disparo a su pareja y luego se suicidó. La dramática sucesión de hechos tuvo un testigo: el hermano de la mujer, un menor con síndrome de Down.

La tragedia fue denunciada por el dueño del campo, quien, ante la falta de respuesta a los llamados telefónicos a su empleado, decidió trasladarse al lugar, donde se encontró con los dos cadáveres y con el menor, quien, según se constató, no había recibido ningún tipo de agresión.

Los hechos trascendieron este martes, pero, según los informes médicos, se habrían registrado el lunes. Habrá más precisiones al respecto al término de las autopsias ordenadas por el fiscal interviniente.

Los fallecidos fueron identificados como Miriam Leguiza, de 47 años, y Daniel Torres, de 54, quienes eran pareja. Los datos del testigo no fueron proporcionados.

Según los investigadores, el escenario del femicidio seguido de suicidio tuvo lugar en el establecimiento rural “Los Petisos”, ubicado a 4 kilómetros de Villa Ana, una localidad donde desde 1910 comenzó a funcionar una planta de extracción de tanino cuya actividad cesó en la década del 60 tras el retiro de La Forestal, la firma inglesa que explotó los bosques de quebracho santafesinos.

Allí, Torres trabajaba como puestero del establecimiento rural propiedad de Alexis Cremona. Este último, como no obtenía respuesta a sus llamadas telefónicas, fue hasta el lugar y se encontró con la escena que denunció a la policía.

Pronto arribaron al lugar efectivos de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico policial, quienes realizaron los peritajes correspondientes.

Según el informe preliminar, Torres habría asesinado a su pareja mediante un disparo de un revólver calibre 38 y luego se habría quitado la vida .

El arma apareció junto al cuerpo del hombre y fue secuestrada como elemento probatorio.

En tanto, el único testigo de lo sucedido en la vivienda fue trasladado a la localidad y será puesto bajo el cuidado de familiares al término de los peritajes correspondientes.

Si bien fuentes judiciales aseguraron que no había denuncias previas por violencia de género en la pareja, algunos familiares de la mujer reconocieron que en varias ocasiones el puestero la habría golpeado.

Por último, los investigadores indicaron que, si bien la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio, la investigación continúa abierta y busca confirmar las circunstancias de ambas muertes.

La intervención de los peritos y de la Policía de Investigaciones será determinante para establecer la secuencia de los hechos, se apuntó.