Un repartidor de 40 años, que trabajaba para Pedidos Ya, fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital provincial, cuando intercedió para defender a dos adolescentes que estaban siendo víctimas de un par de motochorros armados.

El violento hecho tuvo lugar en la noche de este miércoles, alrededor de las 22.30, en la esquina de Góngora y General Paz. En diálogo con LA NACION, el comisario cordobés de Homicidios Claudio Bustamante contó que el trabajador, identificado como Mauro Quinteros y que estaba en plena actividad laboral, notó que uno de los ladrones había descendido de la moto y que, armado, le apuntaba a las jóvenes, de 14 y 16 años.

Se interpuso para evitar que les robaran los celulares a dos adolescentes y lo mataron de un tiro en el pecho. captura de redes

Decidido a ayudar a las adolescentes, Quinteros intervino y les gritó a los delincuentes, pero uno de los ladrones le disparó a quemarropa, causándole la muerte instantánea en el lugar. Pese al esfuerzo de médicos de un hospital de niños ubicado a escasos metros que intentaron socorrerlo, no fue posible reanimar a la víctima.

Tras el crimen, las autoridades policiales y de investigación chequearon las cámaras de seguridad de la zona y desplegaron un operativo policial que permitió la detención de un presunto implicado de 38 años cuyas características son similares a las que recordaban las menores asaltadas, aunque aún no fue imputado por el homicidio.

La investigación está a cargo del fiscal Iván Rodríguez, quien continuaba con las diligencias para intentar esclarecer el caso. Al momento, las adolescentes ya prestaron declaración testimonial sobre lo sucedido, indicó el comisario en diálogo con este diario.

Un repartidor de Pedidos Ya se interpuso para evitar que les robaran a dos adolescentes y lo mataron de un tiro en el pecho. @mauro.quinteros.106

“Era mi compañero fiel”

“No hay palabras, no tengo palabras…”, fue lo primero que dijo su mujer, Verónica, que también es repartidora, al hablar sobre el crimen. En diálogo con el medio local El Doce TV, prosiguió: “Con mi pareja siempre nos preguntábamos si estábamos bien, si estaba todo tranquilo, si teníamos duda de alguna zona. Siempre estábamos ahí para apoyarnos, ayudarnos y cuidarnos por sobre todo”.

“Entre todos los repartidores nos cuidamos entre todos y cuando hay una situación de peligro siempre estamos en contacto”, señaló la mujer, y agregó, consternada: “Todavía no caigo. A él no lo matan entregando un pedido ni en una zona peligrosa, lo matan en plena Alta Córdoba y por defender a dos menores que les estaban robando con un arma”.

“Me alegro de que a las chicas las haya salvado, pero mi pareja ya no está”, se lamentó la mujer que compartió 16 años junto a la víctima. “Lo voy a recordar como mi compañero fiel; siempre estaba ahí, en las buenas y en las malas, era una excelente persona”, agregó en la entrevista. Según el perfil del hombre en su cuenta de Facebook, la víctima estudió en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Córdoba y había trabajado en la fundación Techo.

El pedido de ayuda de una de las adolescentes ayudadas por la víctima

Horas después del crimen, la hermana de una de las adolescentes que fueron víctimas del intento de robo, y por el que intervino Quinteros, publicó un mensaje en las redes sociales para contar lo sucedido.

“Mi hermana Valen volvía de caminar cuando intentaron robarle. Mauro, un chico que trabajaba en Pedidos Ya, intervino para defenderla y lamentablemente recibió un disparo que terminó con su vida. Estamos completamente destruidos por lo sucedido. Queremos ayudar a su familia a cubrir los gastos del velorio y acompañarlos en este momento tan doloroso”, fue el mensaje que se viralizó.

Un repartidor de Pedidos Ya se interpuso para evitar que les robaran a dos adolescentes y lo mataron de un tiro en el pecho. @mauro.quinteros.106

“Si alguien tiene cámaras de seguridad en la zona de Góngora y General Paz o alrededores, y puede aportar imágenes de lo sucedido, les pedimos que se comuniquen con nosotros o con la familia. Cualquier registro puede ser de mucha ayuda para esclarecer lo ocurrido. Nunca vamos a olvidar el acto de valentía que tuvo Mauro al defender a Valen. Un héroe sin capa”, cerró el posteo que se volvió viral en las últimas horas.