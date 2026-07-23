Un taxista y un sindicalista intercambiaron insultos y terminaron a las piñas en una parada de taxis del centro de La Plata. Aunque el episodio ocurrió el 13 de julio en la esquina de 13 y 36 de la capital bonaerense, las imágenes de la pelea y el testimonio de uno de los involucrados trascendieron recién este jueves.

Según informó el portal 0221, el enfrentamiento fue protagonizado por el taxista Leandro Cantoni y Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros La Plata.

La discusión se había originado a partir de una acusación del conductor, quien responsabilizó al dirigente gremial de haberle pinchado una rueda mientras su vehículo permanecía estacionado.

Un taxista acusó a un sindicalista de haberle pinchado una rueda y terminaron a las piñas en La Plata

Cantoni denunció que Berón salió del edificio del IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial), caminó hasta su Fiat 147 blanco, que se encontraba detenido a mitad de cuadra, y procedió a “pincharle un neumático, ocasionándole daños”.

La pelea se produjo minutos antes de las 15. En las imágenes se observa cómo Cantoni advierte a un colega sobre la presencia de Berón en la vía pública. Instantes después se acerca para increparlo y ambos comienzan a empujarse e intercambiar golpes.

La primera secuencia del enfrentamiento duró apenas unos segundos. Compañeros del taxista y otras personas que estaban en el lugar intervinieron para separarlos. Sin embargo, Cantoni logró zafarse de quienes intentaban contenerlo y volvió a lanzarse sobre Berón, esta vez con patadas.

Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros La Plata

El sindicalista respondió a la agresión con empujones y golpes, hasta que el taxista cayó al suelo. Berón aprovechó ese momento para arrojarse sobre él y ambos continuaron forcejeando. Cuando volvió a ponerse de pie, Cantoni intentó reanudar la pelea y fue nuevamente a buscar al dirigente gremial.

Como en la primera secuencia, el taxista volvió a terminar en el piso. En ese momento, las personas que rodeaban la escena intervinieron de manera definitiva para poner fin al enfrentamiento. Un allegado a Berón lo inmovilizó con una toma de sujeción, mientras Cantoni era retenido por un compañero y otro hombre.

Finalmente, el conductor se retiró del lugar, mientras Berón permaneció discutiendo con las personas que lo acompañaban. De acuerdo con el mencionado portal platense, ambos radicaron denuncias policiales y dieron versiones contrapuestas sobre lo sucedido.

El descargo que Berón hizo en la red social Instagram tras la difusión de las imágenes Instagram

El descargo

Berón negó haber provocado daños en el vehículo del taxista. Según su relato, llegó al lugar, descendió de su auto y fue increpado por Cantoni, quien comenzó a insultarlo, lo que derivó en la pelea.

Este jueves, además, el sindicalista difundió un descargo en sus redes sociales: “Acerca de los hechos trascendidos y que son de público conocimiento... Me tuve que defender de agresiones violentas y falsas acusaciones. Realicé la denuncia penal y tomé medidas legales contra Leandro Cantoni”.

“Es una persona violeta que realizaba este ‘modus operandi’ con muchos más trabajadores, amedrentando, amenazando y ejerciendo violencia física”, escribió.

Juan Carlos Berón compartió imágenes de una supuesta agresión de Leandro Cantoni a un colega

Junto al mensaje, Berón publicó en su cuenta de Instagram un video en el que, según aseguró, se observa a Cantoni increpando e insultando a otro taxista de 79 años. En las imágenes se escucha al conductor decirle a ese hombre “viejo pelotudo” (sic).

“Reitero la legitimidad. Yo solo me defendí esta persona”, concluyó el dirigente gremial.