Un tren de carga embistió a un auto con seis personas y una mujer quedó atrapada

Un tren de carga embistió un auto que quedó trabado en un paso a nivel ubicado en el barrio cordobés de Talleres Este. A bordo iban cinco pasajeros —entre ellos, dos chicos— que escaparon segundos antes, cuando vieron acercarse a la formación de 17 vagones. Sin embargo, una mujer que estaba en el asiento de acompañante no logró salir y quedó atrapada dentro del vehículo al momento de la colisión. Pese al fuerte choque, resultó ilesa.

El incidente, según informó el medio eldoce, ocurrió este sábado al mediodía cuando el Chevrolet Prisma sufrió un desperfecto mecánico mientras circulaba y dejó a los ocupantes sobre las vías a la altura de las calles Las Malvinas y Bulnes.

Dentro del auto iba una familia integrada por una mujer (la que no logró escapar a tiempo), dos hombres y dos niños. En el video captado por una de las cámaras de seguridad y monitoreo de la Policía de Córdoba se observó cómo, al advertir que el tren estaba a pocos metros, cinco de los pasajeros abrieron las puertas y corrieron para alejarse. Uno de los hombres llevaba en brazos a una nena, mientras que las otras personas también abandonaron rápidamente el automóvil.

El momento del impacto

Si bien quedó dentro del vehículo que fue embestido, la mujer no sufrió ninguna herida y fue asistida por los servicios de emergencia que se acercaron rápidamente al lugar tras el llamado de alerta. Allí también trabajaron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, que investigan las circunstancias que provocaron el siniestro.

Choque trágico en Mar del Plata

En tanto, un impactante choque conmocionó en las últimas horas a Mar del Plata, cuando en la madrugada del sábado un joven de 21 años perdió el control de su camioneta tras ser impactado por otro vehículo, volcó sobre una vereda y atropelló a cinco personas, una de las cuales murió. El siniestro quedó grabado por la cámara de seguridad de un comercio.

El episodio ocurrió a las 2.35 sobre calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre. De acuerdo a las primeras pericias, todo comenzó con la colisión de un Volkswagen Gol Trend con una Toyota RAV4, según supo LA NACION de fuentes cercanas al caso.

Impactante choque en Mar del Plata

El Gol impactó contra la parte trasera de la Toyota, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta, volcara y atropellara a al menos cuatro personas que se hallaban sobre la vereda, en la puerta de un almacén.

En las imágenes que registró la cámara de seguridad, se observa cómo la camioneta se aproxima a gran velocidad e impacta directo contra el frente del comercio, sin darle tiempo de reacción a los que estaban charlando y comprando en ese lugar.

Según supo LA NACION de fuentes oficiales, producto del choque una persona murió y cinco resultaron heridas. La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un hombre de 36 años oriundo de Corrientes y que había llegado a la ciudad costera hace un tiempo en busca de trabajos relacionados con la pesca, según consignó La Capital.

Tres hombres —uno de ellos menor de edad—, fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA): uno de 32 con fractura de cadera; uno de 17 con politraumatismos y fractura del tobillo derecho y uno de 30 con politraumatismos y fractura de pelvis. Los otros dos hombres, de 21 y 38 años, sufrieron politraumatismos.