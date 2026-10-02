Una causa narco derivó en un allanamiento en un tradicional country de Tigre y el secuestro de un lingote de oro
Por orden del juez federal Juan Manuel Culotta, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron un procedimiento en una casa del Club de Campo Hacoaj
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El objetivo del procedimiento era secuestrar “material estupefaciente”, balanzas, papeles, bolsas de nylon, agendas, y dinero. Pero los detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participaron del allanamiento en la propiedad situada en el lote 92 del tradicional club de campo Hacoaj, en Tigre, no encontraron sustancias ilícitas, pero sí descubrieron en una caja fuerte, que tuvo que ser abierta por un cerrajero, un lingote de oro que pesaba un kilo, 10.000 dólares, cargadores y municiones para pistolas nueve milímetros. Además en el placard de una habitación se encontró una pistola 9 mm con proyectiles envuelta en una toalla y también el personal policial se hizo de una carabina
El operativo, que se conoció en las últimas horas, se hizo efectivo el jueves de la semana pasada, y fue ordenado por el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, a pedido del fiscal federal Paul Starc, a cargo de la investigación.
Cuando los detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense irrumpieron en el lote 92 del citado country solo estaba el perro. El empresario Pablo Daniel S.,de 60 años, que vive en el lugar no se encontraba, estaba internado. A poco de empezar el procedimiento llegaron su abogada y su hija.
La comitiva policial había ingresado en la propiedad por el parque trasero, desde una puerta ventana que conecta al living.
“A raíz de un requerimiento judicial y en el marco de los presentes actuados se logró establecer la existencia y funcionamiento de una organización delictiva dedicada al comercio y distribución de estupefacientes”, informaron fuentes policiales.
La investigación había comenzado para tratar de identificar a vendedores de droga al menudeo que operaban en la zona de José C. Paz.
La causa tiene tres detenidos, entre ellos una pareja integrada por una joven de 26 años y un hombre de 36 que serían los abastecedores de los estupefacientes.
Durante la investigación se intervinieron por orden judicial una serie de líneas telefónicas. “Hubo 8700 horas de escuchas que llevaron a los detectives policiales a la pista que unió a los vendedores de estupefacientes con el empresario que vive en Tigre”, explicaron fuentes policiales.
En la casa allanada en Hacoaj no se encontraron sustancias estupefacientes. La droga se había secuestrado en un departamento del barrio porteño de Villa Lugano vinculado a un integrante de la banda: 59 gramos de cocaína y 8 de tusi, conocida también como cocaína rosa.
Los detectives policiales tendrían confirmado que uno de los sospechosos detenidos visitó en numerosas oportunidades al empresario en su casa del country Hacoaj.
“El empresario podría ser citado a declarar cuando sea dado de alta”, dijo a LA NACION un detective judicial.
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