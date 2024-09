Una empleada de Independiente denunció haber sido abusada por otro trabajador del club en Avellaneda

Escuchar

Una empleada administrativa de Independiente denunció ante una fiscalía de Avellaneda que fue abusada por otro trabajador del club de Avellaneda dentro de la sede de Villa Domínico. Según pudo saber LA NACION, este viernes las autoridades de “El Rojo” recibieron la notificación de la Justicia y, de acuerdo al procedimiento interno que tiene la entidad ante casos de violencia de género, el presunto agresor tiene ahora 72 horas hábiles para realizar su descargo.

El ataque denunciado habría ocurrido hace tres semanas y desde el club aseguraron a este medio que desde el momento en que la víctima hizo la exposición interna en la institución, el presunto agresor quedó suspendido momentáneamente. Sin embargo, las autoridades tendrían decidido que dicha persona no continúe trabajando, indicaron las fuentes consultadas.

“Queremos destacar que desde el primer instante que la víctima se acercó al club para contar lo sucedido fue acompañada por los Departamentos de Género, Recursos Humanos y Legales del club” , agregaron desde Independiente e indicaron que la denunciante no es jugadora del club, pese a versiones que señalaban que se trataba de una miembro del plantel femenino de fútbol.

Un antecedente en Boca

En abril de este año, quien había sido DT del plantel femenino de Boca y también exfutbolista, Jorge Martínez, fue condenado a un año de prisión en suspenso por haber sido considerado culpable del delito de abuso sexual simple en perjuicio de Florencia Marco, jefa de prensa del equipo. La víctima contó que el hecho tuvo lugar en la mañana del 30 de marzo de 2022 dentro del Complejo Predio Pompilio que el club de La Ribera tiene junto a la Bombonera.

El juez Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral y Correccional N.º 22, decidió tal condena, aunque por tratarse de una pena de menos de tres años no corresponde prisión efectiva. El fiscal Martínez Burgo detalló los hechos y aseveró que el relato de Marco para narrar su padecimiento “fue siempre el mismo” y que “agotó todas las instancias posibles dentro del club antes de recurrir a la Justicia”, algo que recién hizo “cuando notó que todos hicieron oídos sordos para contenerla y ayudarla”.

Marco y Martínez compartieron espacio de trabajo durante más 12 meses, desde enero de 2022 hasta febrero de 2023. De acuerdo al testimonio de la denunciante, durante todo ese lapso sufrió abusos de todo tipo de parte del agresor. “Nadie cuestionaba si él venía y en lugar de hablarte mirándote a los ojos, te miraba los pechos. Porque “él es así”. No se cuestionaba si venía y en lugar de abrazarte como una persona normal venía y te abrazaba y te tocaba tus partes íntimas. Porque ‘ya es parte de él’. Se empezó a normalizar el abuso dentro del equipo. El abuso sexual y el abuso de violencia. Y de poder. Cuando él me toca la cola (y esa es la denuncia que yo hago) traspasa todos los límites. Lo hizo de forma grosera, lo que me confirmó que me estaba abusando constantemente”, describió en diálogo con este diario.