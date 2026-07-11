Una mujer descubrió que su pareja le era infiel y lo echó de la casa: él intentó matarla y secuestrar a su hija

Un intento de femicidio conmocionó a La Plata después de que se conociera que una mujer sufrió un ataque por parte de su pareja, a quien le había descubierto una serie de infidelidades. El hombre quiso además secuestrar a la hija de ambos y ahora permanece prófugo de la Justicia.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en una vivienda de la localidad de Gorina, al noroeste de La Plata, reportó el medio local 0221. La víctima, de 41 años, ingresó a su hogar entre las calles 135 bis y 482, donde estaba su pareja y padre de su hija de tres años.

En un impulso, revisó el celular del hombre y descubrió que le había sido infiel con diferentes mujeres, señaló el medio local El Día. Por eso se desató una discusión tras la cual ella lo echó de la casa.

El hombre reaccionó con violencia y la atacó. Según relató la víctima en su denuncia, el agresor la tiró sobre la cama y la golpeó repetidas veces. Segundos después intentó ahorcarla.

La mujer logró escaparse de sus manos, abrir la puerta y escapar de la vivienda. En el interín, tomó a su hija de tres años en sus brazos. El hombre logró sin embargo alcanzarla y arrastrarla de nuevo hacia el interior con la niña todavía sobre ella, detalló el medio local, por lo que sufrió lesiones leves en el brazo y el cuello.

En medio del forcejeo, la víctima soltó a la niña por miedo a que saliera lastimada y escapó hacia la casa de su madre. Allí le avisó a su cuñado para que llamara a la Policía. Aun así, ocurrió lo peor: el hombre tomó en brazos a su hija y se fugó con ella.

La familia de la víctima lo buscó a lo largo de la localidad durante horas. Por la tarde, el hijo mayor de la mujer -de 18 años- vio al agresor caminando por el barrio con la niña en sus brazos. Fue entonces que le pidió que la entregara, ante lo que él se negó. La discusión continuó durante varios minutos hasta que un residente hizo sonar la alarma vecinal. En el pánico, el agresor soltó a la niña y escapó.

Desde entonces, autoridades policiales y judiciales buscan al agresor e intentan reconstruir su recorrido. En paralelo, la mujer pidió que se ordene una prohibición de acercamiento.

Un militar retirado quiso atacar a su expareja, le disparó a un hombre que intentó ayudarla y se mató

Un violento episodio ocurrió el pasado 19 de junio en el barrio Sur de San Miguel de Tucumán, donde un militar retirado agredió a su expareja a la salida de su trabajo e intentó dispararle con un arma. Luego, con esa misma pistola hirió a un hombre que intentó ayudar a la mujer y, al quedar rodeado por la policía, se quitó la vida.

Todo ocurrió cerca de las 17.30, cuando la mujer salió de su trabajo y caminó por la plaza Hipólito Yrigoyen, donde estaba su expareja Daniel Moyano, segun reportó La Gaceta. Ambos caminaban por una de las veredas cuando él le pegó una cachetada y apoyó un bolso en el suelo. Allí dentro tenía una pistola calibre 9 milímetros.

La mujer, al notar lo que estaba ocurriendo, corrió en dirección opuesta mientras gritaba “ayuda”. Logró esconderse en un negocio de la zona, mientras el agresor continuaba buscándola. Los tiros se escucharon en plena vía pública. Ante los gritos de auxilio, un hombre, identificado como Carlos Quinteros, de 44 años y que trabaja como cuidacoches, y dos policías en bicicleta identificaron a Moyano y comenzaron a perseguirlo.

Un exmilitar quiso atacar a su expareja, le disparó a un hombre que intentó ayudarla y se mató

Los perseguidores lograron acorralarlo en la intersección de 9 de Julio y General Paz. Fue entonces que el agresor le disparó a Quinteros en el brazo, reportó el medio local. Poco después, Moyano fue rodeado por varios agentes de policía, entre los que se encontraban los efectivos que iban en bicicleta, dos más en moto y un comisario de civil que estaba tomando un café en un bar de la zona.

Desde La Gaceta detallaron que hay varias versiones sobre lo ocurrido: una es que los efectivos desenfundaron sus armas y se identificaron como policías; otra es que, primero, intentaron convencerlo de que se rindiera sin mostrar sus armas. Sin embargo, hay consenso sobre lo que ocurrió poco después: Moyano se quitó la vida.