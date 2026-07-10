Volverá a la cárcel el pastor acusado de abusos sexuales a menores

El Equipo Fiscal Nº13 de Chaco revocó la prisión domiciliaria que gozaba el pastor Héctor Eduardo Machuca, imputado por abuso sexual y grooming contra tres adolescentes, debido a que se constató que realizaba ceremonias religiosas en su casa, pese a la orden judicial que limitaba la cantidad de visitantes que podía recibir el detenido para mantener el beneficio de seguir el proceso bajo la mencionada situación de arresto.

La Defensora Pública de Víctimas aportó al expediente imágenes y videos en los que se observaba a Machuca concretando reuniones sin permiso en su domicilio, lugar que fue fijado para cumplir con el beneficio judicial que había sido otorgado tiempo atrás.

Como ocurre en todos los casos en los que se concede un confinamiento de esta índole, se detalló que “la decisión no implica restringir la libertad de culto ni cuestionar una práctica religiosa, sino que se funda en que la prisión domiciliaria no habilita actos de convocatoria, exposición pública o reunión con terceros”, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

“Esas circunstancias resultaron incompatibles con la modalidad domiciliaria y demostraron que la medida era insuficiente para neutralizar el riesgo de entorpecimiento de la investigación y resguardar los derechos de las víctimas”, se destacó en el escrito de la fiscalía, según el diario El Norte.

De este modo, se determinó que el líder religioso de la Iglesia Puertas al Cielo, cuya sede está en la localidad chaqueña de Barranqueras, sea detenido en la Comisaría Segunda de dicha ciudad.

Llamó la atención a las partes involucradas en este caso que el otorgamiento de la prisión domiciliaria, por problemas de salud y cuestiones de su edad, había sido confirmada pocos días atrás, lo que generó enojo entre las partes de la investigación, sobre todo luego de que se confirmó que la médica había indicado que la patología expuesta para conseguir ese beneficio podía ser atendida en el lugar de detención.

Más allá de la situación de arresto del pastor evangelista, aún resta que se realice la Cámara Gesell a una de las víctimas, además del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.