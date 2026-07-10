Un policía fue sorprendido por cuatro delincuentes en Moreno y mató a uno de ellos

Un enfrentamiento tuvo lugar este viernes entre un policía y cuatro delincuentes en el partido bonaerense de Moreno, donde el efectivo volvía a su casa de trabajar cuando fue abordado por los agresores, que buscaban robarle sus pertenencias.

En el altercado, el policía abrió fuego con su arma reglamentaria y mató a uno de ellos, mientras que los tres restantes lograron escapar.

El hecho sucedió cerca de las 7.10 en la calle Ituzaingó, entre Sáenz Peña y Dardo Rocha. Las cámaras de seguridad de una casa frente al lugar del delito registraron el momento en el que la víctima pasaba caminando mientras usaba su celular. El hombre se mostraba tranquilo, trasladándose desde la calle hasta la vereda. Volvía de trabajar desde la estación de trenes de Moreno y se dirigía a su casa en Merlo.

Luego dobló en una esquina y desapareció de las vistas de la grabación. Pocos minutos después, un grupo de cuatro hombres encapuchados pasaron caminando por la vereda, encararon en dirección al efectivo y lo enfrentaron.

Entre gritos, uno de ellos le dijo: “Estás robado”. Fue entonces cuando el efectivo sacó su arma reglamentaria y disparó contra uno de ellos. La cámara de seguridad captó el momento en el que tres de ellos salieron corriendo.

Un policía fue sorprendido por cuatro delincuentes y mató a uno de ellos en Moreno

Poco después, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentó en el lugar y constató el fallecimiento del delincuente. El caso quedó bajo la UFI N°4 de Moreno, a cargo del fiscal Martín Borgnia, quien ordenó el secuestro del arma del efectivo.

El medio local Primer Plano reportó que no se efectuaron cargos sobre el policía porque se consideró que fue en legítima defensa. En paralelo, se ordenó la autopsia del delincuente.

Cuatro asaltantes fueron abatidos en enfrentamientos con policías en Buenos Aires

Previo a este enfrentamiento, cuatro asaltantes habían sido abatidos por efectivos que se defendieron en asaltos ocurridos en el conurbano en menos de 24 horas. El primero ocurrió el viernes último, a las 17.20, en La Reja, partido de Moreno.

En la esquina de Santa María de Jesús al 2600, un cabo de la Policía Federal, que se desempeña en la División Seguridad del Poder Judicial de la Nación, fue herido de tres balazos cuando salió en defensa de un vecino. En el tiroteo dos de los delincuentes resultaron abatidos.

Casi a la misma hora pero en City Bell, partido de La Plata, un efectivo de la Policía Federal que circulaba en su moto por el Camino Centenario mató a uno de los dos ladrones que le apuntaron con un arma para robarle.

Los delincuentes emparejaron la marcha del motociclista, que vestía de civil, para robarle. Cuando le apuntaron, el conductor se identificó como miembro de una fuerza de seguridad, impartió la voz de alto y disparó. Uno de los ladrones resultó abatido.

Un policía federal retirado salió en defensa de su mujer y mató a uno de los dos ladrones

En tanto, este sábado, en la localidad de Gerli, en el partido de Avellaneda, un suboficial retirado de la Policía Federal, de 71, mató a uno de los dos delincuentes en moto que intentaron robarle el dinero que minutos antes había retirado de una casa de cambios.

De acuerdo con el relato del uniformado retirado, los dos delincuentes en moto lo habrían seguido cuando salió, acompañado de su pareja, de la casa de cambio situada en el centro de Avellaneda. Al llegar a su casa, subieron a la vereda con la moto, le apuntaron con un arma y le exigieron que entregara el dinero. Entonces abrió el bolso que llevaba, sacó una pistola calibre 22 y abrió fuego contra el asaltante que le apuntaba.