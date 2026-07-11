Un peligroso narco mexicano fue atrapado por agentes de la SIDE y la PFA en un hotel de Puerto Madero

Tenía pedido de captura internacional con una notificación roja emitida por Interpol. Estaba prófugo de la justicia norteamericana y calificado como integrante de uno de los peligrosos carteles mexicanos de drogas. Fue detenido en la Argentina. Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias fue detectado y atrapado en una operación especial en la que intervinieron agentes de la SIDE y de la Policía Federal Argentina.

Covarrubias no se ocultaba en un aguantadero, sino que buscaba pasar inadvertido en uno de los hoteles más importantes en Puerto Madero. Allí cayó ayer luego de ser interceptado en el lobby por detectives de la PFA. Los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado habían descubierto el ingreso del narco mexicano en la Argentina y tareas de seguimiento encubierto los llevaron a confirmar que se alojaba en el Hotel Hilton, en Puerto Madero.

El ahora detenido había ingresado a nuestro país el 8 del actual. Ahora se enfrentará a un proceso de extradición a los Estados Unidos, ya que la justicia norteamericana solicitó su captura al vincularlo con una red de tráfico de cocaína. Estuvo prófugo durante nueve años.

En el hotel de Puerto Madero se había alojado junto con familiares, entre ellos uno de sus hijos, menor de edad.

El narco mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias estaba prófugo desde 2017

"Gracias a una investigación de la SIDE, en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones y el DFI de la Policía Federal Argentina, lo fuimos a buscar y lo detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen, las pagan", expresó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al informar sobre la captura de Aguirre Cavarrubias.

Por su parte, el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, expresó que “la SIDE coordinó el operativo que culminó con la detención del ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico”.

Y agregó: “Mediante tareas de inteligencia y con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, la SIDE detectó el ingreso en el país del prófugo y, tras verificar con las autoridades estadounidenses la vigencia del requerimiento judicial, dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina. Con la información suministrada por la SIDE, la Policía Federal Argentina localizó y detuvo al prófugo en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero”.