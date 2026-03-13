Una mujer murió al ser embestida por un toro mientras trabajaba en una granja

SANTA FE.- Una mujer de 66 años, radicada en Vera, cabecera del departamento del mismo nombre, 256 kilómetros al norte de la capital provincial, murió este viernes luego de las heridas recibidas al ser embestida por un toro.

La mujer, que al momento del brutal ataque, realizaba sus habituales tareas en una granja, recibió heridas que le provocaron el deceso cuando era trasladada por personal de sanidad hacia el hospital de la ciudad.

El hecho se registró unos minutos antes de las 10 de este viernes, cuando la mujer se encontraba realizando tareas en un establecimiento rural ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Vera, dentro de lo que se considera casco urbano, en una zona cercana al cementerio municipal.

Según el informe oficial de la Unidad Regional XIX del departamento Vera, personal de la Comisaría Primera de la ciudad fue comisionado a la intersección de calles Gabriela Mistral y Roque Sáenz Peña, tras recibirse un llamado que alertaba sobre un accidente con un animal vacuno.

Al arribar al lugar, se constató que una mujer mayor de edad, que se encontraba realizando tareas rurales fue embestida por un toro, resultando con lesiones de gravedad.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La víctima, identificada como Petrona Maidana, fue trasladada de urgencia al hospital de Vera, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó posteriormente su fallecimiento, insistió el informe oficial.

En el lugar del hecho trabajó personal policial, junto a peritos de Criminalística y otras dependencias, quienes llevaron adelante las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para su sepelio e inhumación.

Esta tarde continuaban las investigaciones en el lugar donde se produjo el ataque del animal y se espera que el caso se cierre tras los informes de los investigadores.

A pesar de la insistencia periodística, los familiares de la víctima, que se encontraban en las inmediaciones del lugar donde se produjo el ataque del animal sobre la trabajadora, no brindaron detalles sobre las circunstancias que rodearon a la mortal embestida del toro.