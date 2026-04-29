Confirmaron la causa de muerte de la niña que se golpeó la cabeza en el patio de su escuela en Rosario

Las evaluaciones médicas dieron cuenta de cuál fue la causa de la muerte de Luna Miqueo Cuello, la niña de seis años que murió luego de supuestamente tropezar con sus cordones desatados y sufrir un fuerte golpe en la cabeza en el patio de su colegio en Rosario, provincia de Santa Fe.

Los resultados de los exámenes indicaron que falleció por un traumatismo de cráneo, según consignó el medio La Capital.

La menor había ingresado el pasado viernes al hospital municipal en estado grave por un proceso de broncoaspiración mientras la trasladaban a bordo de una ambulancia privada luego de golpearse la cabeza contra un banco de cemento durante un recreo en la Escuela N° 117 Islas Malvinas.

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela en donde falleció la menor.

El personal de la guardia tuvo que reanimar a la niña ni bien la atendieron, alrededor de las 15.30. Después del paro cardiorrespiratorio pasó casi 48 horas internada en la unidad de terapia intensiva y no logró recuperarse.

Además de las maniobras de reanimación, el equipo médico recurrió a una cirugía de urgencia por la inflamación cerebral que presentaba la víctima. Sin embargo, la operación no bastó para revertir el cuadro. Finalmente, falleció el domingo al mediodía.

Causa de muerte

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio a conocer este martes los primeros resultados de la investigación sobre la muerte, según consignó el medio local. A partir de lo que se supo, el fiscal Matías Edery consideró que no era necesaria una autopsia para determinar el origen de las lesiones; sin embargo, sí resta determinar cómo se produjo el golpe.

Ahora, el caso quedó en manos de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, luego de la denuncia policial del último viernes.

Tras la muerte de la niña, su familia contó cómo se enteró del accidente. “Pasé por casa, agarré una toalla y una remera, porque supuestamente era leve y cuando me acerqué a la escuela veo a la ambulancia y la camilla. No se trataba de un golpecito, como me dijeron”, contó Ricardo Miqueo, el padre de Luna, en diálogo con la emisora LT8.

La escuela en donde ocurrió la tragedia.

Asimismo, planteó sus dudas sobre la reconstrucción del hecho por parte de la escuela y de la policía. “Decía que se pisó los cordones, pero cuando yo la levanté a mi hija del piso de la dirección tenía las zapatillas atadas tal cual estaban cuando salió de mi casa”.

Cuando fue a la escuela el último viernes por el aviso sobre el golpe que había sufrido su hija, Ricardo Miqueo escuchó un “rumor” de que ella “tenía los cordones desatados” y eso había provocado su caída contra un banco de cemento. Sin embargo, el hombre -empleado de seguridad de un sanatorio- advirtió que las zapatillas estaban tal como se las había puesto esa mañana.

El padre de la niña también se mostró preocupado por el hecho de que Luna supuestamente estaba en un patio sin supervisión docente y el incidente se conoció por los gritos. “Vos como adulto tenés que estar ahí”, reclamó en diálogo con Telefe Rosario. Después de una jornada de duelo, la escuela reabrió sus puertas este martes en la zona sur.