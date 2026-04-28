La Matanza: motochorros le robaron el auto a una familia cuando llevaba al médico a una mujer de 86 años

Una mujer de 86 años con movilidad reducida y su familia fueron víctimas este martes de un violento en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

Las imágenes del hecho, captadas por las cámaras de seguridad, muestran que los delincuentes bajaron de dos motos, rodearon el auto de la familia y, a los gritos, apuraron a sus ocupantes a que bajaran del vehículo lo antes posible.

Los asaltantes exigieron a la familia que retirara a la mujer de 86 años del asiento del acompañante. Pese a las dificultades físicas de la anciana, los familiares lograron bajarla a la fuerza y sostenerla de pie en la vereda mientras los delincuentes se daban a la fuga a bordo del vehículo.

Al momento del robo, la familia se disponía a trasladar a la mujer al médico.

Motochorros asaltaron en La Matanza a una adulta mayor en silla de ruedas

Silvia, hija de la mujer de 86 años, relató los momentos de tensión y miedo que vivió junto a su familia tras el asalto.

“Tenía que llevar a mi mamá al médico después de esperar desde diciembre que me dieran el turno. Como apenas se mueve con un andador, necesité la ayuda de mi hermano y otra persona para subirla. Y una vez que logramos sentarla en el auto aparecen los motochorros encima nuestro”, contó en diálogo con A24.

Y añadió: “No entendían que no podíamos bajarla. Decían ‘bajala o la mato’. Me sacaron la llave, subieron con mi mamá. Decí que mi hermano, que estaba al lado mío, no sé de dónde sacó la fuerza y la levantó a upa y la arrastró fuera del auto. Ahí yo la contuve junto a un vecino que me dio una silla”.

Un vecino le acercó una silla a la mujer de 86 años sostenida de pie por su cuñado tras el asalto

Silvia relató además que desconoce aún el paradero del auto y se quejó de la inseguridad en el barrio.

“Estamos cansados. Esto no es de ahora. Dos veces se metieron en la casa con mi mamá adentro. Pasaron por arriba de la cama para sacarle dos televisores. Yo me pongo un rato en mi pieza y lo único que escucho son gritos. Me asomo por la ventana y escucho que le sacaron celular a alguien, otro grito, le sacaron la mochila a otra”, enumeró.