Qué pasó con los dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata y no regresaron

La desaparición de dos hombres que habían salido a pescar en el Río de la Plata mantiene en alerta a las autoridades y a sus familias, mientras se despliega un amplio operativo de búsqueda en la zona sur del conurbano bonaerense.

Se trata de Alcides Ledesma, de 47 años, y José Luis, de 45, quienes el domingo por la tarde ingresaron al agua a la altura de Villa Domínico, Avellaneda, y no regresaron.

Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata y no regresaron

Cómo fue la desaparición

De acuerdo con el relato de familiares, ambos hombres llegaron al denominado Parque del Río -un predio recreativo recuperado por la municipalidad de Avellaneda- para pescar. Como solían hacer habitualmente, dejaron sus teléfonos en el vehículo antes de embarcarse en un bote gris.

Lucas, un testigo que presenció la escena, aseguró en LN+ que ese día “se levantó un viento bárbaro” y advirtió que la embarcación comenzó a alejarse hasta desaparecer de la vista. “A los 40 minutos de haber alertado, ya no se veía”, sostuvo.

En ese contexto, una de las hipótesis es que el bote haya sufrido una falla mecánica o haya sido arrastrado por las fuertes ráfagas, en medio de condiciones climáticas adversas.

El operativo de búsqueda

Desde la Prefectura Naval Argentina (PNA) informaron que se montó un amplio rastrillaje por agua, aire y tierra para intentar localizar a los pescadores.

El operativo incluye guardacostas, personal especializado y patrullas que recorren la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense, como Quilmes y La Plata, donde podrían haber sido desplazados por la corriente.

Las autoridades indicaron que las tareas se desarrollan en condiciones meteorológicas complejas, lo que dificulta el trabajo de los equipos.

Vista del dron de LN+ sobre la zona donde desaparecieron los pescadores

La preocupación de la familia

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada durante la madrugada del lunes en una comisaría de Avellaneda, luego de que los hombres no regresaran como estaba previsto.

Familiares señalaron que se trataba de una actividad habitual para ambos y que nunca habían pasado la noche fuera. “Le encanta la tranquilidad que le da pescar”, contó Aldana, la hija de uno de ellos.