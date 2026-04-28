Un adolescente de 15 años mató a su mamá de un disparo en la nuca en Santa Fe

Un adolescente de 15 años mató a su madre de un disparo en la nuca el pasado 21 de marzo en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, a las afueras de Rosario. La víctima, identificada como Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, pertenecía a la Policía Federal. El menor premeditó el homicidio y avisó a allegados antes y después del crimen.

La agente que trabajaba en la División Unidad Operativa Federal de Rosario fue asesinada en una casa ubicada en calle Becquer al 1300 el sábado 21 de marzo por la tarde de un disparo en la cabeza. Su hijo de 15 años fue detenido inmediatamente.

La Roza fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario pero murió pocas horas más tarde a raíz de la gravedad de la herida en el cráneo, informó en aquel entonces el medio Rosario 3.

En el lugar fue detenido su hijo de 15 años. De acuerdo a los primeros datos, la víctima estaba de franco y habría tenido una discusión con el adolescente.

Según el medio citado, como no es punible, el menor fue llevado a una audiencia informativa y permanece alojado en un centro especial en las afueras de Rosario.

Con el correr de los días, la investigación avanzó y se determinó que el menor premeditó el asesinato y lo comunicó tanto antes como después de cometerlo.

En los días previos al ataque, había anticipado en varias conversaciones con personas de su entorno que quería matar a su madre. Después de hacerlo, comunicó el las redes que lo había dicho.

La bala ingresó por la nuca de La Roza, por lo que quedó descartado que se haya tratado de un disparo debido a un forcejeo.

La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Gabenara, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Familiares de la víctima emitieron un comunicado días después de conocerse la noticia. “Nuestro silencio es una decisión consciente de fe en las instituciones y en el valor de la ley. Sin embargo, detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendarios. El tiempo de la Justicia es necesario, pero nuestra espera es agónica”.

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