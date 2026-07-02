Una mujer murió en un incendio en La Plata y sus hijos sufrieron quemaduras graves

Una mujer de 28 años murió en la madrugada de este jueves en un incendio que se desató en el interior de su casa en la localidad platense de Los Hornos. Sus cuatro hijos, de entre 2 y 9 años, sobrevivieron al siniestro y fueron rescatados con lesiones.

El hecho se produjo en una propiedad precaria ubicada en la calle 141, entre 69 y 70, presuntamente a raíz de un cortocircuito. Las pérdidas materiales en la vivienda fueron totales.

Una mujer murió en un incendio en La Plata

Ante la demora de las ambulancias, que fue incluso denunciad por los vecinos del barrio, los menores debieron ser trasladados de urgencia en un auto del padrastro al Hospital de Niños, donde permanecen internados y bajo observación.

Según informaron los medios locales 0221 y El Día, los menores sufrieron quemaduras y complicaciones respiratorias por inhalación de humo.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del incendio, un cortocircuito habría originando el fuego. Una vecina que reside frente a la casa apuntó a un desperfecto eléctrico derivado de los cortes de tensión en la zona.

“Ayer a la noche hubo baja tensión durante toda la noche y explotó un transformador acá a la vuelta. Todo fue como a las siete y media de la mañana, no lo podían apagar ni los vecinos, ni los bomberos. Uno de los nenes tenía la cabeza quemada, son cuatros nenes en total los que tiene la familia”, relató la testigo, identificada como Rocío, en diálogo con El Día.

Bomberos, la policía y equipos de emergencias trabajaron en el lugar del hecho

Y añadió: “Ahora buscamos donaciones de ropa y materiales para poder reconstruir la casa. Es una familia muy querida en todo el barrio, es lamentable lo que pasó”.

La ayuda de los vecinos

Tras el accidente, los vecinos lanzaron una colecta solidaria para ayudar a los niños heridos. “Era una familia muy querida en el barrio”, indicaron al mismo medio residentes del barrio.

En el hecho intervinieron Bomberos, personal policial y equipos de emergencias. En tanto, la investigación continúa para determinar cómo se inició el foco ígneo.