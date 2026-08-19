Detrás de escena del cuadro de San Martín y Napoleón que el gobierno argentino le regaló al presidente Emmanuel Macron

Este lunes 17, por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, le hizo llegar al presidente Emmanuel Macron un obsequio de su par argentino, Javier Milei: una pintura donde se ve a Napoleón Bonaparte junto a un joven San Martín, en la ciudad de Tolón. En el óleo sobre lino El encuentro de Tolón, obra de la artista Agostina Mauro (Buenos Aires, 1994), Napoleón toma un botón del uniforme de San Martín mientras inspecciona las tropas.

“A 176 años de su muerte en Francia, homenajeamos al Gral San Martín junto al Presidente @EmmanuelMacron. Le llevé un regalo épico de @JMilei: el primer cuadro jamás realizado del legendario encuentro entre Napoleón y un joven San Martín, que habría ocurrido en Tolón en 1798. Es la segunda vez en la historia que un presidente de Francia lo honra en su día (la 1ra fue el año pasado)”, posteó en su cuenta de X el embajador Sielecki.

El embajador Ian Sielecki, la pintura "El encuentro de Tolón" y el presidente francés Emmanuel Macron x/@IanArgentinoS

La obra mide 70 por 60 centímetros y fue donada por la artista. San Martín, que admiraba a Napoleón, jamás se refirió a ese encuentro. Luchó como enemigo, aliado y otra vez como enemigo de las tropas napoleónicas.

"El encuentro de Tolón", en el atelier de la artista en San Vicente; en el cielo se dibuja la bandera argentina

En diálogo con LA NACION, Mauro dice que recibió el pedido desde la embajada argentina en Francia. “Conocían mi trabajo porque hice una exposición en la sede de la embajada en París, en 2024″, cuenta. Al ser consultada sobre si había usado inteligencia artificial para el diseño de la imagen, responde que la temática y el boceto de la obra fueron propuestos por la embajada. “En la parte superior de la figura de San Martín, en el cielo se forma la bandera argentina –puntualiza–. Y del lado de Napoleón, se ve la bandera francesa”.

“Según me dijeron al hacer el encargo, la historia del encuentro que se representa en el cuadro aparece mencionada en las memorias de Bartolomé Mitre como un hecho posible, cuando Francia y España aún eran aliados, pero no está documentado; según esa y otras fuentes, es algo que podría haber pasado”, consigna Mauro, conocida por retratos de los ídolos deportivos Lionel Messi y Diego Maradona (se exponen actualmente en Miami) y por haberle obsequiado una Piedad al papa Francisco, en 2018.

La pintura del cuadro de San Martín y Napoleón que el embajador regaló al presidente Macron

La artista explica el gesto de Napoleón en la escena. “De pie ante San Martín, toma un botón de su uniforme, donde se lee la palabra ‘Murcia’, del Regimiento de Infantería al que pertenecía San Martín en su juventud”. El escenario, agrega, es Tolón.

“Me interesó que la obra llegara a una figura internacional como Macron y tuviera repercusión”, observa sobre la donación de la pintura. La artista, que reside en San Vicente, egresó de la Universidad Nacional de La Plata como licenciada y profesora de Artes Plásticas. En su cuenta de Instagram se pueden ver imágenes de otras obras.

Historiadores consultados por LA NACION remarcaron que si bien la imagen del cuadro no es ilógica, se apoya en versiones no documentadas del supuesto encuentro. “No hay ningún documento que lo atestigüe”, informa la historiadora Beatriz Bragoni.

La pintura del cuadro de San Martín y Napoleón que el embajador regaló al presidente Macron

Para el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, el coronel mayor retirado e historiador Hernán Cornut, el cuadro es “una libre interpretación artística sobre algo que pudo haber ocurrido, pero del que no existe una iconografía que pueda avalar esa representación”. Cornut recuerda que la Academia Sanmartiniana, en 2025, emitió un dictamen sobre la iconografía de San Martín sugerida como válida. “Son cinco imágenes respaldadas historiográficamente, con verosimilitud, que dejan fuera las imágenes generadas con inteligencia artificial”, recuerda. Hoy, a las 18, en el Museo Mitre (San Martín 336), Cornut brindará la conferencia “San Martín y el honor militar. Antecedentes, implementación y proyecciones”, con entrada libre y gratuita.

En redes sociales, hubo reacciones críticas sobre el regalo de Milei a Macron. “Señores cortos: San Martín, oficial español, luchó contra la invasión de Napoleón, no a favor. Están tan acostumbrados a mentir que mienten incluso en lo que no les sirve para nada. Pero me tranquiliza: quién sabe lo que pasaría si alguna vez dijeran algo cierto”, posteó indignado el escritor e historiador Martín Caparrós.

En 1798, en Tolón, un joven San Martín de 20 años se habría cruzado con Napoleón, de 28. El Instituto Nacional Sanmartiniano da por establecido el contacto y que presenció la partida de la expedición a Egipto. Años después, aquel joven oficial volvería a America y sería… https://t.co/R7PEFgpSdc — Diego Valenzuela (@dievalen) August 17, 2026

“En 1798, en Tolón, un joven San Martín de 20 años se habría cruzado con Napoleón, de 28 –expresó en X el senador bonaerense e historiador Diego Valenzuela–. El Instituto Nacional Sanmartiniano [INS] da por establecido el contacto y que presenció la partida de la expedición a Egipto. Años después, aquel joven oficial volvería a América y sería protagonista de la independencia de Argentina, Chile y Perú. Dos hombres destinados a cambiar la historia”. Desde el INS, indicaron que Valenzuela debería explicar a qué se refiere con que el Instituto “da por establecido el contacto” entre Napoleón y San Martín.

El escritor y político español Carlos Martínez Gorriarán apuntó en X contra la veracidad de la imagen. “La relación entre José de San Martín y Napoleón Bonaparte fue que luchó contra él como oficial del ejército español (teniente coronel en 1811); participó en dos derrotas importantes del francés: Bailén y La Albuera. Aquí @JMilei se abona la historia falsa y la humillación de Argentina en Francia. Complejos”, expresó.