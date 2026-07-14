Una mujer se defendió de tres delincuentes que intentaron robarle a su marido: les tiró un botellazo

Un matrimonio fue abordado por un grupo de delincuentes que intentó robarles cuando volvía a su casa tras realizar compras en un supermercado local. El hombre fue el objetivo principal de los tres ladrones, quienes lo arrojaron sobre el capot de un auto y comenzaron a forcejear con él para intentar sacarle la llave del auto. La mujer, en tanto, se alejó unos metros y trató de defenderse con las botellas de gaseosa que llevaba en una bolsa.

La secuencia, que quedó registrada por una cámara de seguridad vecina, ocurrió en la calle Caxaraville al 2000, en la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda. Hace menos de una semana, a pocas cuadras de ahí, un policía retirado de la PFA mató a un motochorro.

Roberto y su esposa, las víctimas del incidente, habían ido a hacer compras en la previa al partido de la selección argentina del sábado ante Suiza. Al bajar del auto y disponerse a ingresar a su casa, observaron que se acercaban los tres hombres.

En la filmación se puede ver cómo ambos se detuvieron para intentar dejarlos pasar, pensando que se trataba de simples transeúntes. Sin embargo, cuando quedaron cerca, el hombre fue abordado y atacado.

El intento de robo a un matrimonio

La mujer, en tanto, comenzó a gritar y trató de escapar corriendo, pero tropezó en medio de la desesperación. Al caer al piso, también tiró la bolsa que llevaba en la mano y varios artículos se esparcieron a su alrededor. Uno de los delincuentes quiso ir tras ella, pero la víctima se defendió y le tiró un manotazo.

Una vez que el ladrón se alejó, la mujer intentó levantarse y tambaleó en varias oportunidades, por lo que se presume que quedó lesionada por la caída. Finalmente, logró acercarse unos metros y les tiró con una botella de gaseosa a los tres hombres que seguían forcejeando y agrediendo a su esposo. Mientras ellos le exigían las llaves, el hombre les gritaba: “¡Salí de acá!”.

Ante la resistencia de las víctimas y el riesgo de ser descubiertos por los gritos, los delincuentes desistieron de concretar el robo del vehículo y escaparon a pie. Hasta el momento, continúan prófugos de la justicia.

Intento de robo en Merlo

Un violento hecho similar vivió una mujer de 22 años en el municipio bonaerense de Merlo cuando tres delincuentes la atacaron cuando estaba por arrancar su auto para robarlo. Los delincuentes la obligaron a bajar, la tiraron al piso para quitarle sus pertenencias y se llevaron el vehículo.

Una cámara de seguridad de la zona registró el tenso momento, que tuvo lugar en la noche del viernes, pasadas las 21. La psicóloga, que había salido de su casa ubicada en la localidad de Libertad, se subió a su vehículo y, cuando se disponía a arrancar, un Volkswagen Gol Trend blanco se le puso a la par y tres jóvenes descendieron rápidamente.

Violento robo en Merlo Captura

Tras amenazar a la víctima con un arma de fuego para que se bajara del automóvil, los jóvenes ladrones la tiraron al piso y, entre todos, la revisaron para arrebatarle las pocas pertenencias que tenía en su poder. Una vecina que estaba en la puerta de su casa ingresó rápidamente a su hogar cuando se percató del violento robo.

Una vez que los delincuentes lograron su cometido —en total eran cuatro, con el que conducía el rodado— y emprendieron la huida, la mujer quedó tendida en el suelo. Según pudo saber LA NACION, la víctima resultó ilesa.