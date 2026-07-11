Avisos de vecinos y monitoreo de cámaras, claves para detener a ladrones en San Isidro

A partir de la colaboración de vecinos que alertaron sobre movimientos sospechosos en sus barrios fueron desarticulados intentos de robos en el partido de San Isidro. Las autoridades municipales informaron que fue atrapado un hombre que se mimetizaba como un delivery para recorrer las calles con un objetivo concreto: desmantelar autos en la vía pública. También se capturaron a integrantes de una banda que escalaba paredones para acceder a las propiedades y se concretó, además. el arresto de sospechosos luego de una persecución.

“El programa comunal sumó arrestos clave gracias a denuncias inmediatas por WhatsApp. El rol de los vecinos generando alertas que permitieron atrapar delincuentes in fraganti en Beccar y el centro del distrito. El sistema ya suma 23.000 usuarios y absorbe más de un tercio de las alertas del municipio”, indicaron en el municipio conducido por Ramón Lanús.

Operativos y detenciones de sospechosos en San Isidro

“El uso de WhatsApp aplicada a la flagrancia por parte de la comuna demostró que la inmediatez de la denuncia ciudadana, sumada a la respuesta de los móviles locales, es la llave para cercar y meter presos a los delincuentes en tiempo récord, antes de que logren escapar”, agregaron en el municipio de la zona norte del conurbano.

Uno de esos hechos consignados se registró en la localidad de Beccar, donde una vecina alertó a las autoridades sobre la presencia sospechosa de un hombre que se movía en bicicleta y con una mochila similar a la utilizada por quienes reparten mercadería para un sistema pedido por aplicaciones. Pero ese sospechoso no estaba trabajando, al menos no en forma legal. Fue observado cuando elevaba el capot de un auto y buscaba apropiarse de partes del vehículo. “La vecina envió una alerta inmediata por chat y la respuesta del Centro de Operaciones Municipal fue letal: en menos de cinco minutos, los oficiales de la Patrulla Municipal cercaron la zona y detuvieron al sospechoso con las manos en la masa”, informaron los funcionarios de San Isidro.

El momento en que fue observado el movimiento del falso repartidor

De la misma manera cayeron ladrones de bicicletas, que aprovechaban descuidos para trepar por paredes y rejas en procura de apropiarse de rodados. Fueron observados por vecinos, se emitió la alerta y terminaron detenidos en el centro de San Isidro, en un operativo que contó con el apoyó de los operados del centro de monitoreo municipal de cámaras.

El último de los episodios delictivos recientes derivó en una persecución. La alerta se activó en Intendente Tomkinson al 90, cuando testigos denunciaron la intrusión de dos personas en un predio cerrado. Mientras el centro de monitoreo los seguía con los domos de seguridad municipales, los oficiales coordinaron un bloqueo de calles en la vía pública. La intervención terminó a las pocas cuadras, en la Avenida Centenario al 1400, donde ambos sospechosos fueron acorralados y esposados en el acto por los oficiales de seguridad del distrito.

Actualmente, los avisos enviados a través de Ojos en Alerta y de los canales habituales de la Secretaría de Seguridad, como la línea 4512-3333, representan el 57% del total de los contactos que recibe el área de Seguridad del Municipio.

“La inmediatez es nuestro principal activo contra el delito; cuando un vecino envía un mensaje en tiempo real, activa una estructura de seguridad diseñada para dar una respuesta inmediata”, explicaron desde la Secretaría de Seguridad local. Las fuentes del área añadieron que “la clave del éxito radica en el compromiso de la comunidad, porque el vecino conoce su cuadra y su barrio como nadie y es el primero en advertir cuando algo se encuentra fuera de lo habitual”.