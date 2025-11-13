Una policía mató a su pareja para protegerse en un caso de violencia de género

En el barrio porteño de Caballito, la Policía de la Ciudad encontró muerto a un hombre con dos disparos en el cuerpo y a su exesposa —una integrante de la Policía Federal Argentina (PFA)— herida de bala.

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió en una vivienda de la calle Cachimayo al 100, donde la mujer residía desde hacía seis meses, luego de separarse y denunciar por violencia de género a su expareja, sobre quien también pesaba una orden perimetral.

“El hombre tenía antecedentes de violencia de género y una medida de exclusión. Ella logró irse de la casa donde convivían y se mudó a Caballito”, explicaron a LA NACIÓN. Los investigadores intentan ahora determinar cómo el hombre llegó hasta el domicilio, quién efectuó los disparos y en qué circunstancias resultó herida la mujer.

Él tenía 36 años y era de nacionalidad paraguaya, mientras que ella, de 31 y quien se identificó como integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA, sufrió una herida en el muslo izquierdo y fue trasladada al Hospital Churruca, en Parque Patricios.

Ambos eran padres de una niña de 4 y otra de 6 años, que se encontraban en el lugar del hecho al llegar los uniformados, que acudieron tras un llamado al 911. De acuerdo a lo que se informó, las menores se habían resguardado en una habitación y resultaron ilesas.

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de la fiscal Laura Brunierd, mientras que la investigación quedó en manos de la División Homicidios.