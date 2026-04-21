Uno de los tres fiscales pidió la nulidad del jury por su desempeño en el caso Dalmasso

Comenzó trabado el jury a tres de los fiscales que intervinieron en buena parte de la investigación de la violación y asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto en noviembre de 2006. Tras su inicio, minutos antes de las 9, ya hubo dos cuartos intermedios. El último, motivado por un pedido de la defensa de uno de los tres acusados.

El exjuez de Río Cuarto Emilio Andruet, que defiende a Daniel Miralles, pidió la nulidad del proceso de enjuiciamiento impulsado por la familia de la víctima. Planteó que es inconstitucional que la acusación sea llevada adelante por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, ya que la norma manda que ese lugar debe ser ocupado por el fiscal general de Córdoba.

Después de una breve deliberación, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió desestimar la nulidad y continuar con la lectura de la acusación contra los fiscales Miralles, Javier Di Santo y Luis Pizarro por presunto mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa.

Los tres actuaron en la causa entre el 26 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso fue encontrada violada y asesinada en su casa de un barrio cerrado de Río Cuarto, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra Marcelo Macarrón, el viudo, por ser el supuesto ideólogo del crimen.

La acusación contra los fiscales fue presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Se programaron cinco audiencias de debate, que se desarrollarán entre el 21 y el 27 de este mes, por las que deberán ser escuchados 37 testigos ofrecidos por las distintas partes.

Finalizada la etapa de testimonios y alegatos a principios del mes próximo, el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto antes del 28 de mayo. Si no se cumple con la fecha, se caerá el proceso.

Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.