Pueblo chico, infierno grande: usó la ambulancia de la comuna para ir a un hotel alojamiento

SANTA FE.- La indignación y el estupor predominan desde el último fin de semana entre los habitantes de Colonia Alpina, una pequeña localidad del departamento Rivadavia, en el extremo sur de Santiago del Estero, muy cercana de Santa Fe. Allí todos hablan del escandaloso hecho que protagonizó un chofer de ambulancia perteneciente a la Comisión Municipal.

Es que el trabajador fue sorprendido utilizando el vehículo oficial para ir a un hotel alojamiento de Ceres, unos 60 kilómetros al este de Colonia Alpina, en el noroeste de Santa Fe. La situación, que se viralizó casi de inmediato en las redes sociales, desató la indignación de los 500 habitantes del pueblo, la mayoría dedicados a actividades rurales.

El vehículo en cuestión fue descubierto y fotografiado en un hotel alojamiento de Ceres, 270 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santa Fe, sobre la Ruta Nacional 34 y a 13 kilómetros del límite con Santiago del Estero.

Aunque hasta ayer las autoridades no habían hecho pública la identidad del conductor de la ambulancia, ante la repercusión del caso la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado en el que informó que el empleado fue “preventivamente apartado de sus funciones” hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal correspondiente.

“Se están llevando adelante las actuaciones, conforme a lo establecido por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, aplicadas al caso, y todas aquellas tendientes a resguardar los recursos estatales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio comprometido”, señaló el documento difundido por la Comisión Municipal, que encabezan la comisionada municipal Carina Genta y el secretario de Gobierno, René Meshler.

No obstante, y con el propósito de transmitir tranquilidad a la pequeña comunidad del sur santiagueño, las autoridades aclararon que los servicios sanitarios continúan prestándose con total normalidad.

También remarcaron el “compromiso de una administración transparente y eficiente de los recursos públicos”.

El episodio generó fuerte repercusión no solo en Colonia Alpina, sino en localidades vecinas, mientras se espera la resolución definitiva del procedimiento administrativo, enfatizaron los voceros.

Según informes que recogió LA NACION, el chofer de ambulancia se movilizó en el vehículo sanitario desde la zona de Colonia Alpina con destino a un hotel alojamiento conocido como “El Templo del Amor”, en las afueras de la ciudad santafecina de Ceres.

Por el momento, las autoridades no precisaron cómo fue descubierto el hecho, pero la situación rápidamente se viralizó y generó repudio en ambas provincias, ya que se trata de un recurso público destinado exclusivamente a la atención de emergencias médicas.

Colonia Alpina se encuentra sobre la ruta provincial 22, 10 kilómetros al este de la laguna Mar de Ansenuza (antes, Laguna de Mar Chiquita, al noreste de la provincia de Córdoba, y 4 kilómetros al oeste del límite con la provincia de Santa Fe.

En la localidad hay un establecimiento educativo con orientación agropecuaria y un Centro Tecnológico donde se desarrollan bacterias para control de plagas.

El nombre surgió como consecuencia de la influencia de inmigrantes suizos y alemanes de los Alpes que se establecieron en la zona, fundando una colonia agrícola con un ambiente y costumbres que les recordaban a su región de origen.