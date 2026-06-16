Vendían droga en una plaza de Rosario, los grabaron con un dron y los detuvieron

La Policía de Santa Fe realizó una investigación con un dron y vigilancia encubierta y detuvo a tres hombres mayores de edad acusados de narcomenudeo. Ante la reiterada denuncia de los vecinos del barrio 7 de septiembre, en la ciudad de Rosario, de que se comercializaba droga en la plaza donde asistían decenas de niños todos los días, las autoridades comenzaron con el operativo.

Según informaron las fuentes del Ministerio de Seguridad local a LA NACION, fue a partir de esos reportes que los investigadores iniciaron tareas de vigilancia encubierta y seguimientos para identificar a los responsables.

Mediante el uso de un dron policial, quedó registrado cómo un grupo de hombres vendía drogas en esa plaza. También se captó el momento en que uno de los sospechosos cruzó la calle e intentó esconder más dosis dentro de una casilla de gas. Con esas imágenes como respaldo, la Policía decidió avanzar sobre el lugar y llegar de manera sorpresiva con varios móviles en simultáneo.

Al identificar a las delincuentes, los investigadores encontraron varios trozos de marihuana en los bolsillos de uno de los detenidos. Otro de los hombres llevaba droga escondida dentro de su billetera y, en un detalle que llamó la atención de los agentes, también hallaron marihuana picada lista para consumir dentro de un billete de $1000.

Uno de los dos perros que participó del operativo marcó a uno de los sospechosos y los investigadores descubrieron que el hombre llevaba droga escondida en la planta del pie, dentro del calzado. Además, gracias a su olfateo especialmente preparado, dieron con varias dosis de cocaína que habían sido ocultadas debajo de una mesa de cemento de la plaza.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos tres hombres mayores de edad y se secuestraron diez envoltorios de cocaína, marihuana, tres teléfonos celulares y más de $320.000. El operativo fue realizado por la Brigada de Microtráfico de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI), la Sección Canes y la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la Policía de Santa Fe.