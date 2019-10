"Veppo es un animal y debe estar preso", dijo la hermana de una de las víctimas

Eugenio Veppo

A horas de que la Sala V de la Cámara del Crimen comience a tratar en una audiencia oral la apelación presentada por la defensa del periodista Eugenio Veppo, procesado con prisión preventiva por arrollar y matar a una inspectora de tránsito y dejar en grave estado a otro, la hermana de una de las víctimas sostuvo que el acusado "es un animal" y que "debe estar preso, sin ningún beneficio".

"Veppo es un animal, no tiene conciencia del otro, no aprendió nunca en su vida o no tuvo quien le enseñe lo que es el respeto hacia el otro y el amor hacia el prójimo. Tiene que estar en la cárcel como cualquier otra persona, sin ningún tipo de beneficio", afirmó Gabriela, la hermana de Cinthia Yanet Choque, la agente de 28 años y una hija que murió arrollada por Veppo cuando realizaba un control de tránsito sobre la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, en Palermo Chico, en una entrevista con el canal de noticias TN.

En el hecho, ocurrido en horas de la madrugada del 8 de septiembre pasado, Choque murió casi en el acto. Su compañero Santiago Siciliano resultó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital Fernández, donde permaneció en un coma farmacológico inducido hasta que despertó diez días después, aunque aún sigue internado.

Según fuentes con acceso al expediente, la defensa oficial de Veppo intentará un cambio de carátula y que el periodista y productor televisivo, de 32 años, quede procesado por homicidio culposo y no por homicidio con dolo eventual.

Si el tribunal de alzada hiciera lugar a lo solicitado por la defensa de Veppo, que al momento del hecho era asesor de prensa del Ministerio de Justicia, podría ser excarcelado.

Veppo fue procesado con prisión preventiva por la jueza porteña Yamile Bernan por el delito de homicidio con dolo eventual y lesiones gravísimas, para los cuales se prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

La jueza consideró que Veppo conducía "zigzagueando temerariamente", que actuó con "absoluto desprecio" por la vida, que debió representarse que al ir en el auto como iba "generaba un peligro" y que, además, "se dio a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas" luego de haberlas atropellado.

Mañana a las 9.20, en una audiencia oral, los jueces Hernán López, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto comenzarán a tratar la apelación presentada por Veppo.

"Es un día importante. Se va a comenzar a definir la calificación legal del hecho. Para nosotros se trata de un homicidio con dolo eventual, como sostuvo la jueza de primera instancia. Así lo determina una serie de características como la velocidad a la que circulaba Veppo, mucho mayor que la permitida; las advertencias que le hicieron los acompañantes para que redujera la velocidad, y el desprecio y la indiferencia que tuvo el acusado al irse del lugar de los hechos", dijo a LA NACION el abogado querellante Andrés Gramajo, que representa a la familia Choque.

Según la agencia de noticias Télam, Veppo no pidió ser trasladado a la Cámara para presenciar la audiencia en la que se decidirá su futuro procesal inmediato, y será representado ante el tribunal por el defensor oficial que lo asiste desde la renuncia de su abogado particular, José Luis Ferrari.

Hoy, familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas realizaron una marcha en el Obelisco para rechazar el posible cambio de carátula y la eventual excarcelación del periodista.

La decisión de los integrantes del tribunal de alzada se conocería entre el miércoles y el viernes próximo.

El hecho ocurrió a las 3.35 del 8 de septiembre, en avenida Figueroa Alcorta, metros antes de su intersección de la calle Tagle, donde Choque y Siciliano, de 30 años, realizaban un control vehicular y fueron atropellados por un Volkswagen Passat azul que conducía el imputado.

Un peritaje realizado por la Policía de la Ciudad a partir de los registros de las imágenes de las cámaras de seguridad determinó que Veppo circulaba a 132 kilómetros por hora en la cuadra previa al accidente -lo que sobrepasaba en más de 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en ese tramo de la avenida Figueroa Alcorta, que es de 70- y a 128 km/h en el momento exacto en el que arrolló a las víctimas.

Tras atropellar a las víctimas, el conductor se escapó y abandonó el auto a pocas cuadras, en Silvio Ruggieri al 2800, frente al hospital Fernández. Desde allí caminó con los dos amigos que viajaban con él en el auto (un hombre y una mujer) y juntos tomaron un taxi hacia el domicilio de Veppo, en Belgrano.

Recién se presentó ante la policía 14 horas después del hecho. En ese momento, los tests orientativos para detectar si había consumido alcohol o alguna droga dieron negativo.

Al ser indagado, el periodista que trabajó en Ideas del Sur, Radio 10, C5N y Canal 13 y que era asesor de prensa en el Registro de Violadores, admitió que había impactado contra "algo", pero afirmó que no había detenido su marcha por "los nervios" y porque entró en "estado de shock".