Milimétrico volantazo: chocó de atrás por mirar el celular y estuvo a punto de matar a dos personas en plena avenida

Un accidente de tránsito ocurrido en Ensenada estuvo a punto de terminar en tragedia cuando un conductor, que circulaba distraído con el celular, embistió a otro vehículo y casi atropella a dos personas que estaban sentadas en la vereda. El hecho se registró ayer en la intersección de la avenida Almirante Brown y la calle 16.

El protagonista del incidente vial fue el conductor de una Chevrolet Spin gris que impactó contra la parte trasera de un Fiat Punto blanco. Según las primeras informaciones, el Fiat había aminorado la marcha para doblar y en ese momento recibió el golpe. La violencia del impacto provocó que la camioneta se desestabilizara hacia su derecha, donde una pareja conversaba junto a una parada de colectivos.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran la secuencia completa: tras el choque, la Spin se desplazó hacia la vereda y pasó a escasos centímetros de las dos personas. Con un volantazo en el momento justo, el conductor logró evitar que el vehículo volcara y los arrollara. “Fue un milagro”, dijeron los testigos, todavía en estado de shock.

En el Fiat Punto viajaban una mujer y su hijo. A pesar de la dureza del golpe, ambos resultaron ilesos, aunque el auto sufrió severos daños en la parte trasera. La pareja que estuvo a punto de ser atropellada también salió ilesa, pero quedó conmocionada por la situación.

Las autoridades locales recordaron que la normativa vigente prohíbe manipular dispositivos móviles mientras se conduce y que las multas por esta infracción pueden superar los $100.000.