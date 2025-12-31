El camionero denunciado por pintar una zona rocosa del Parque Nacional Nahuel Huapi pidió disculpas

Días después de que un camionero fuera filmado mientras hacía grafitis en una zona rocosa del Parque Nacional Nahuel Huapi, el hombre publicó un video en el que pidió disculpas por el acto vandálico y se comprometió a reparar los daños. El implicado había sido captado a un lado de la Ruta Nacional 237, en la zona neuquina conocida como Valle Encantado por una persona que circulaba y posteriormente recibió una denuncia.

“Soy el que hizo la pintada en la piedra y quiero pedir disculpas por el error que cometí. Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice. No tengo ningún problema. Yo ya llevo 30 años arriba de los camiones y tengo una conducta intachable. Soy responsable y trabajador”, expresó el hombre, identificado como Gustavo, en un video que comenzó a circular en redes sociales.

El accionar del camionero derivó en una denuncia penal y en tareas de remediación ambiental ya que se trató de una acto vandálico hacia una piedra en un área natural protegida. Al respecto, relató: “Me arrepiento de lo que hice. Errores cometemos todos en la vida y de ellos se aprende”.

Según el medio local El Diario de Río Negro, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó este lunes que radicó la denuncia penal ante la Justicia y dijo que la empresa involucrada -para la que trabaja el camionero- “llevó adelante las tareas de remediación ambiental del sitio afectado”.

“Desde la Administración de Parques Nacionales se valora la rápida actuación institucional, el acompañamiento de la empresa y la intervención de la Justicia, reafirmando el compromiso con la protección del patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas”, destacó.

En el video que documentó un hombre que circulaba por la zona -y el cual desató críticas de todo tipo en las redes sociales- se ve al camionero pintando la piedra con aerosol rojo y escribiendo: “Ana Gustavo”. El testigo que registró el hecho intentó frenar el daño, pero se encontró con una respuesta desafiante por parte del trabajador. “¿Por qué hacés eso? No se puede”, dijo el vecino, a lo que el trabajador le retrucó: “¡Hay dibujos por todos lados! ¿A vos te molesta?”.

Tras la viralización de la grabación, guardaparques y brigadistas identificaron el sector donde se produjo el hecho y asistieron al lugar. Al llegar constataron que la persona involucrada completó la totalidad de la pintada y abandonó en el sitio el aerosol utilizado.

Las imágenes permitieron identificar a la persona involucrada como el chofer de un camión afectado a una empresa de transporte. Autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi se contactaron con el referente de la compañía responsable, a quien se le informó formalmente sobre la anómala situación.