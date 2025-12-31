Santa Fe: tres muertos y dos heridos en una cadena de venganzas en el último día del año

SANTA FE.- En el último día de 2025, la violencia se manifestó de la forma más brutal en el noroeste de esta capital. Los hechos conmocionaron a la ciudad, no solo por la fecha, sino por lo sangriento del accionar de grupos armados en las afueras. El saldo provisorio dejó tres muertos y dos heridos.

Hasta esta tarde, las víctimas confirmadas son un joven de 21 años, asesinado a sangre fría tras recibir una lluvia de balazos disparados desde una motocicleta por dos atacantes que se dieron a la fuga. A ese crimen se sumaron la muerte de una joven de 17 años embarazada y la de un hermano de su pareja, que vivía a solo cuatro cuadras del escenario del primer ataque.

Según el informe de los investigadores, en hospitales de la ciudad permanecen internadas dos personas más que resultaron heridas en la última balacera. Una de ellas recibió un impacto de bala en el abdomen y se busca al agresor. El otro herido sería un joven que sufrió disparos en uno de sus pies.

El primer ataque

Alrededor de las 6 de este miércoles 31, un joven de 21 años fue ejecutado con un disparo en la cabeza en la zona de Furlong y Leumann, en el barrio Loyola Sur, en el extremo noroeste del ejido urbano. El hecho ocurrió cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, tras una breve discusión, desenfundaron sus armas —un revólver y una pistola— y atacaron a la víctima, quien falleció en el lugar.

Las primeras investigaciones revelaron que los agresores circulaban en una Honda Wave 110 cc blanca. Uno de ellos descendió del vehículo, discutió con el joven y, tras la confrontación, le disparó en la cabeza antes de escapar.

La víctima fue identificada como Matías Fernández. El crimen es investigado por la fiscalía, mientras personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realiza peritajes y busca reconstruir la mecánica del ataque para dar con los responsables.





Al menos tres personas murieron y dos recibieron heridas de bala Policía de Santa Fe

Dos muertes por venganza

Cuando las autoridades avanzaban con los operativos para localizar a los autores del homicidio y esclarecer los motivos del ataque, recibieron el aviso del hallazgo de otros dos fallecidos en una vivienda del barrio Jesuita, a apenas 450 metros del primer escenario.

Al parecer, familiares de Fernández —la primera víctima—, tras conocer la noticia de su muerte, decidieron buscar a los homicidas. Sospechaban de un joven que, junto a sus hermanos, ocupaba una vivienda a pocas cuadras.

Dos horas después del primer homicidio, los vecinos asistieron a una violenta agresión armada. Uno de los jóvenes que se encontraba limpiando una moto, supuestamente la utilizada en el ataque a Fernández, fue sorprendido por un muchacho dispuesto a vengar la muerte de su amigo o familiar. Como el blanco logró correr e ingresar a la vivienda, los atacantes entraron y dispararon a mansalva.

Allí recibió varios impactos de bala una joven de 17 años, pareja de uno de los ocupantes del inmueble, quien falleció en el lugar. Un hermano de la pareja fue hallado con heridas graves y murió tras ser trasladado a un hospital. En tanto, otro miembro de la familia permanece internado con al menos cinco impactos de bala .

Superado el momento de confusión, los vecinos convocaron a la policía y a los servicios de salud pública, que actuaron de inmediato.

Cerca del mediodía, la PDI continuaba evaluando los lugares donde se registraron los hechos, que derivaron por ahora en la muerte de tres personas. Las autoridades admiten que, en casos de estas características, suele existir la posibilidad de una nueva venganza. Por eso ordenaron mantener custodia en la zona, teniendo en cuenta la fiesta de Fin de Año y las derivaciones que el hecho puede generar.