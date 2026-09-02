Victoria Cantero, la joven detenida por asesinar a su novio en Chaco, asegura que tiene “amnesia”

La defensa de Victoria Cantero, la joven acusada de matar de una puñalada a su novio durante una discusión en la ciudad de Resistencia, Chaco, planteó un giro en la estrategia luego de que la acusada de 25 años confesara el crimen. Ahora, la abogada aseguró que sufre de amnesia vinculada al violento hecho, por lo que no logra recordar correctamente la situación.

Celeste Segovia, encargada de la defensa de la única sospechosa, planteó dudas sobre el estado emocional que atravesaba Cantero al momento de declarar, lo que podría haber afectado su capacidad para reconstruir lo sucedido. Con esto hizo alusión al momento en que la joven confesó el asesinato a la policía, según informó la fiscalía del caso, mientras estaba en el hospital. Tal como consignó Diario Chaco, sugirió que pudo haber atravesado un shock postraumático.

En diálogo con el medio local, la letrada explicó que la detenida posee amnesia lacunar (una pérdida de memoria que afecta únicamente a un periodo de tiempo concreto o a un episodio específico) “por el estado en el que se encontraba cuando llega y el estado actual en el que está”.

Victoria tiene 25 años y está acusada del crimen de su novio, en Chaco

La joven fue acusada de apuñalar a su pareja con un arma blanca. El hombre de 29 años, identificado como Matías Julián Álvarez Guardia, ingresó al hospital local Julio C. Perrando el pasado 4 de agosto, donde lo diagnosticaron con una “herida grave por arma blanca en tórax lado derecho”, lo operaron y luego murió.

Segovia señaló que las evaluaciones realizadas hasta el momento mostraron que la acusada tiene “recuerdos fragmentados” del hecho. “Alguna cosa recuerda y otras no”, señaló y advirtió que algunos de esos recuerdos podrían incluso estar vinculados con información que le fue dada por terceros después del episodio.

“Puede ser un shock postraumático producto del episodio que sufrieron o que sufrió ese día Victoria”, manifestó y remarcó: “Ni siquiera recuerda el tema del cuchillo”.

Además, Segovia señaló que se evaluará la posibilidad de “algún tipo de síndrome también de mujer maltratada”. Esta no fue la primera vez que se nombra esta hipótesis en el contexto de la relación entre Cantero y Álvarez Guardia. Según el testimonio de ambas familias, mantenían un vínculo tóxico. Las hermanas de la víctima contaron que él sufría agresiones físicas constantes por parte de la sospechosa.

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Para la abogada, uno de los puntos centrales será reconstruir el contexto previo al episodio y la dinámica de la relación entre ambos. “Nosotros creemos que vamos a poder probar las circunstancias extraordinarias de atenuación por el contexto de violencia de género”, afirmó.

A partir de esto, la defensa espera los resultados de las pericias psicológica y psiquiátrica, que deberán aportar elementos para establecer el estado emocional de Cantero y determinar si existió una conmoción que pueda explicar la supuesta amnesia.

Entre las medidas pendientes se encuentran también las pericias sobre los teléfonos celulares. Según estimó Segovia, la investigación podría concluir entre octubre y noviembre.