Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, fue notificado por una causa por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio luego de los allanamientos concretados por la Policía bonaerense en tres viviendas relacionadas con el cantante. Durante la pesquisa ordenada por la Justicia se incautaron dispositivos móviles y una camioneta de alta gama.

El expediente judicial tuvo como origen la denuncia de una vecina de 23 años que contó que fue intimidada por un sujeto apodado “El Oso”, tío del músico, para que abandonara la vivienda, bajo la advertencia de que la obligaría “La Mafilia”, grupo públicamente vinculado con L-Gante, porque supuestamente es de Valenzuela.

Video: el allanamiento a la vivienda de L-Gante ante una denuncia por amenazas

Días después de ese hecho, siempre según el relato de la denunciante, el propio cantante habría arribado al domicilio de la mujer en una camioneta negra y acompañado de otras diez personas. Según la joven, los sospechosos irrumpieron en el patio del inmueble luego de abrir el portón para amedrentar a los moradores con armas de fuego. Más tarde, regresaron y allí uno de ellos volvió a exhibir un arma desde la ventanilla del rodado.

Video: el allanamiento a una de las casas de L-Gante ante una denuncia por amenazas. (Fuente: ARCHIVO LN)

Una vez formalizada la denuncia, y a través del análisis de cámaras de seguridad del sitio mencionado, los investigadores individualizaron los vehículos, a los involucrados y tres inmuebles vinculados a la maniobra, motivo por el cual la UFI N.º 10 y el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez solicitaron los respectivos allanamientos.

En el operativo de este lunes por la noche se notificó a L-Gante y a E.J.A.C., ambos de 26 años. A su vez, se secuestraron una camioneta de alta gama BMW X5, la cual fue utilizada durante la comisión de los hechos investigados, y tres celulares que serán sometidos a peritajes.

El nuevo expediente se conoce casi dos años después de que L-Gante fuera condenado en otra causa por hechos ocurridos en General Rodríguez. El 28 de octubre de 2024, el juez Ignacio Racca, del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mercedes, le impuso tres años de prisión en suspenso por amenazas y daño, aunque lo absolvió de privación ilegítima de la libertad.