Video: tres delincuentes intentaron robar a una madre y su hijo, pero los vecinos lo impidieron

La barbería de Mariano estaba llena de clientes el sábado por la tarde cuando escuchó los gritos de su pareja. Mientras subía a su auto, estacionado sobre la calle Coronel Montt 5579, en Laferrere, al oeste del Gran Buenos Aires, Ludmila fue sorprendida por tres delincuentes. Los jóvenes de 25 años le pidieron las llaves del coche. Pero la mujer se resistió: dentro del vehículo estaba Lautaro, su pequeño hijo de cuatro años.

El barbero justiciero

“Fue horrible. Si no les daba las llaves, se llevaban a mi hijo”, relató Ludmila ante un móvil de LN+. Según su testimonio, los ladrones no utilizaron armas ni cuchillos: la amenazaron con un palo. Sus gritos no solo alertaron a Mariano, sino también a los clientes, quienes se solidarizaron con el barbero y salieron a la caza de los delincuentes.

En las imágenes de la fuga registradas por una cámara de seguridad, de los tres delincuentes, dos huyeron corriendo y otro, caminando. “Eso es porque no les importa nada”, explicó Ludmila. Consultada sobre la radicación de la denuncia, la víctima dijo: “Vino la policía y nos pidieron que vayamos a la comisaría. Pero, ¿para qué?, si siempre es lo mismo”.

Sobre esa sensación de impunidad que se respira en la zona, Mariano aseguró que los patrullajes de la policía no alcanzan. “Esto es moneda corriente: tenemos que tener ojos por todas partes”, aseguró el dueño de la barbería.

En el último año, dentro del territorio bonaerense, se denunciaron 128.477 robos, es decir, un robo cada cinco minutos.