Cayó “la Gitana”, una de las prófugas acusadas de estafar a una peluquera que luego se suicidó

La caída de “la Gitana” fue el desenlace de una investigación que había comenzado meses atrás y que estuvo marcada por una estafa millonaria, la desesperación de la víctima y un final trágico.

La mujer, identificada como Marta Noemí Mitrovich, fue detenida por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina en un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Sobre ella pesaba un pedido de captura por los delitos de instigación al suicidio y estafa, luego de que una peluquera se quitara la vida tras ser víctima de un fraude disfrazado de ritual.

Mitrovich había sido noticia por otra singular circunstancia asociada al hecho principal: mientras estaba prófuga, el 28 de mayo pasado, concurrió a una oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para tramitar el DNI. Se fue sin que nadie se lo impidiera.

El caso se originó en enero de este año cuando la víctima, Merlín Díaz Silva, fue abordada en su peluquería de Ingeniero Budge por tres gitanas que le ofrecieron un supuesto “trabajo espiritual” para cortar un maleficio económico.

Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silva Mitrovich habían convencido a la estilista de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” y que por eso no podía progresar con su negocio. Fue entonces cuando le ofrecieron hacerle una “limpieza”; para que funcionara Díaz Silva debía darles todos sus ahorros: juntó una suma cercana a los 14 millones de pesos.

Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich, las tres acusadas de estafar a una peluquera en Lomas de Zamora Prensa Ministerio de Seguridad

El dinero se esfumó. La mujer, devastada, intentó comunicarse con las mujeres en las que había depositado sus esperanzas y sus ahorros, pero nunca obtuvo respuesta. Desesperada, la peluquera bebió ácido muriático para quitarse la vida. Pero antes de suicidarse, dejó una carta dirigida a su pareja y a otros familiares en la cual les habría pedido perdón por la trágica decisión y los habría animado a denunciar a las implicadas. Esa carta —en rigor, los precisos datos que contenía— se convirtió en la pieza clave de la causa.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Gabriel Torrigino, quien delegó la búsqueda en la División Prófugos de la Policía Federal. En julio pasado, dos hombres vinculados familiarmente con la acusada e identificados como Brian Damián Mitrovich y Favio César Márquez fueron detenidos en Temperley por encubrimiento, ya que habrían facilitado su desplazamiento y ocultamiento.

"La Gitana" cayó en Salta, acusada de estafa e instigación al suicidio Prensa MPF CABA

Los federales siguieron el rastro de un celular que utilizaba la prófuga; mediante el análisis de redes sociales y de los datos de las antenas de telefonía móvil determinaron que se encontraba en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, donde continuaba ofreciendo “trabajos espirituales” para quitar maleficios.

Con el consentimiento del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán, a cargo de Gustavo Ramiro Morizzio, agentes de la División Antidrogas irrumpieron en una finca y lograron detenerla.

Según se informó, Mitrovich estaba en la casa de una mujer que estaba siendo víctima de una nueva estafa; en la entrevista con los policías que irrumpieron les dijo que le había dado a la acusada 115.000 pesos por un “trabajo” para quitarle un supuesto maleficio que le habían realizado.

La acusada quedó a disposición del Juzgado de Garantías Nº 6 de Lomas de Zamora, a cargo de la magistrada Laura Ninni.

El escándalo del DNI

Como se dijo, mientras estaba prófuga y antes de viajar hacia el norte del país, Mirta Mitrovich se presentó en una oficina pública en el centro porteño sin que nadie se percatara de que pesaba sobre ella una orden de detención.

Según pudo saber LA NACION, el pasado 28 de mayo, pasadas las 16, la mujer de 73 años se acercó a la sucursal del Renaper en la Diagonal Norte para gestionar un nuevo documento de identidad en un plazo de 24 horas. Al día siguiente, poco antes de las 18, la mujer regresó al lugar para retirar el nuevo DNI y salió sin problemas. Una cámara de seguridad de la zona dejó registrado el momento.

De acuerdo con fuentes al tanto del caso, la Policía Federal Argentina (PFA) envió la solicitud formal para requerir los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la sede central correspondientes al día del trámite de la sospechosa recién el 4 de julio. “Hasta entonces, el organismo no había recibido información de que Mitrovich tuviera antecedentes penales por ser la mujer buscada por aquella estafa que tuvo lugar en la localidad de Ingeniero Budge”, aseguraron desde el Renaper.

“A diferencia del trámite de pasaporte (donde se aplican regulaciones y controles internacionales específicos), la emisión de un DNI se procesa de forma automática, salvo que exista una orden u oficio judicial explícito ingresado y registrado en el sistema del Renaper que ordene la restricción, suspensión o bloqueo del trámite”, se explicó desde la entidad.

“Al momento de la toma del trámite y posterior entrega del DNI, el Renaper jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial que hiciera saber sobre un pedido de captura o restricción contra la mencionada ciudadana”, prosiguió el organismo, que aclaró que cuando los efectivos de la PFA se acercaron a la sede de la entidad, “tampoco se alertó sobre la condición de prófuga de la persona, limitándose el pedido a la solicitud técnica de registros fílmicos para la investigación judicial en curso”.